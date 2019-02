Tidligere formand: Flere sager om voldtægt i ungdomsparti

Tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom opfordrer hele den nuværende ledelse til at trække sig efter sexovergrebs-sag har ramt partiet. Politiet efterforsker sagen

Rasmus Brygger, tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom, opfordrer nu hele den samlede ledelse fra Liberal Alliances Ungdom til at gå til politiet og fortælle, hvad de ved.

Det sker, efter Rasmus Brygger i avisen Information lørdag fortæller om en korrespondance, han har haft med syv piger og kvinder i alderen 14-21 år. I anonyme vidnesbyrd fortæller pigerne ifølge Rasmus Brygger om voldtægt, seksuelle krænkelser og andre seksuelle tilnærmelser, som skal være begået af mandlige medlemmer af ungdomspartiet så sent som i starten af i år.

Rasmus Brygger vil lørdag aften holde tale på Liberal Alliances landsmøde, hvor han vil fremlægge pigernes vidnesbyrd. Det fremgår af en tale, han har lagt på Facebook.

'Jeg fortalte til politiet, at jeg har fået kendskab til syv piger, der har oplevet seksuelle krænkelser og overgreb i Liberal Alliances Ungdom. Flere af pigernes historier kan læses på det papir, Malthe deler rundt', lyder det i Rasmus Bryggers tale.

'Der er flere sager om voldtægt. Der er sager om gentagne krænkelser fra samme mænd. Og i de fleste af sagerne taler vi om mindreårige, der blevet udsat for krænkelser og overgreb af langt ældre mænd. Sagerne går tilbage til 2015 og frem til starten af 2019.'

Ikke trygt sted

Rasmus Brygger fortæller videre i talen, at LAU anno 2019 efter hans overbevisning ikke er et trygt sted for piger at være medlem:

'Det er direkte hjerteskærende at høre om de overgreb, de piger er blevet udsat for. Efter min viden er flere af de anklagede mænd fortsat aktive i LAU og sidder på ledelsesposter i foreningen. Efter at have fået kendskab til de mange overgreb og krænkelser, vil jeg simpelthen ikke kunne se en forælder i øjnene og sige, at det er trygt for deres datter i den her forening.'

Af samme årsag opfordrer Brygger derfor den nuværende ledelse til at kontakte politiet:

'Jeg havde oprindeligt tænkt mig afslutningsvis at stille spørgsmål til, hvordan I i ledelsen har håndteret de her sager, men jeg synes pigernes egne fortællinger siger alt. I stedet vil jeg klart og utvetydigt opfordre samtlige medlemmer af den nuværende ledelse til at kontakte politiet hurtigst muligt og fortælle dem, hvad I ved. Og i samme ombæring vil jeg opfodre alle i ledelsen til at trække sig fra deres poster. Det er ikke nok, at I fortæller om denne sag 8 måneder efter. Det øjeblik I har kendt til sagerne og ikke reageret, har I svigtet.'

Til Ekstra Bladet oplyser Rasmus Brygger pr. sms, at han ikke har yderligere kommentarer til sagen.

Formand kender kun et eksempel

Københavns politi bekræfter ifølge Information, at de har påbegyndt en efterforskning af sagen. Der er endnu ikke foretaget nogen sigtelser i sagen. Ekstra Bladet forsøger at få en uddybende kommentar fra Københavns politi.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra LAU's nuværende formand, Carl Andersen.

Til Information fortæller formanden, at han er 'rystet' og 'overrasket' over sagen, men afviser, at han han kender til mere end et enkelt tilfælde af sexovergreb:

- Vi behandlede sagen og tog den meget seriøst. Men vi er kun en ungdomsorganisation. Vi er ikke en politienhed, der kan lave efterforskning. Så derfor opfordrede vi pigen til at gå til politiet, så der kunne skabes en sag, og så vi på den baggrund eventuelt kunne ekskludere manden. Men hun ønskede ikke at anmelde sagen til politiet, forklarer Carl Andersen.

Ifølge Information afviser den pågældende pige i det anonyme vidnesbyrd, at hun er blevet opfordret til at gå til politiet.

Ekstra Bladet har også forgæves forsøgt at få en kommentar fra LA's leder, udenrigsminister Anders Samuelsen, samt politisk ordfører, Christina Egelund. Hun fortæller dog til Information, at hun er glad for, at sagen nu ligger hos politiet.