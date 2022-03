Tidligere konservativ sundhedsminister vil tilbage i Folketinget

De Konservative i Nordjylland får mulighed for at føje en tidligere minister til kandidat-arsenalet til næste valg.

Den tidligere transport- og sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) vil ifølge TV2 Nordjylland gerne stille op til Folketinget igen.

Han har meldt sig som kandidat i Aalborg Vest-kredsen, hvor han tidligere har været opstillet ved to folketingsvalg.

Han begrunder blandt andet sit comeback med, at De Konservative er blevet mere 'professionaliseret', siden sidst han var i Folketinget.

Kredsformanden i Aalborg Vest, hvor Jakob Axel Nielsen ønsker at opstille på ny, kalder ham 'et scoop' som kandidat.

I de fem år han senest var i Folketinget, opnåede han at blive transportminister i lidt over to måneder, inden han var sundhedsminister i halvandet år.

Den post blev han i 2010 fyret fra af den daværende konservative partiformand, Lene Espersen.

Den fyrede sundhedsminister lagde dengang ikke skjul på sin utilfredshed over at blive vist døren.

I sin tid som sundhedsminister blev han sammen med Lene Espersen hovedrolle-indehavere i en sag om betaling af private sygehuse.

De to gav to forskellige forklaringer til Folketinget på, hvor et analyse-arbejde om, hvor meget taksterne til private sygehuse skulle sættes ned, stammede fra.

Efter sit farvel fra Christiansborg blev Jakob Axel Nielsen inden for det private sundhedsvæsen. Først som direktør for Aleris Privathospitaler. Her stoppede han dog efter et opkøb af privathospitalet Hamlet.

Siden har han været direktør i ejendomsvirksomheden Calum. Han er af jurist af profession og har haft møderet for Højesteret siden 2002.

Året efter, at Jakob Axel Nielsen forlod Folketinget, blev De Konservative mere end halveret ved folketingsvalget i 2011.

Den seneste måling fra Voxmeter fra 28. februar tyder på, at pilen ved at næste valg peger den modsatte vej. Her står de nuværende 13 pladser i Folketinget til De Konservative til at blive mere end fordoblet til 31 pladser.

Sidst, Jakob Axel Nielsen stillede op i 2007, fik han 6585 personlige stemmer. Til sammenligning fik den konservative topscorer i Nordjylland ved seneste valg, Per Larsen, 1625 personlige stemmer.

De Konservative i Aalborg Vest-kredsen har opstillingsmøde 29. marts. Her vælges kredsens folketingskandidat. Den valgte kandidat er derefter på stemmesedlen i hele Nordjyllands Storkreds.