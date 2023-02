Tidligere minister afslører: Løkke mistede fatningen

Midt under regeringskrisen i julen 2017 sad ministre i Liberal Alliance og skålede på en café tæt på Nyhavn i København.

De var uvidende om, at sammenbruddet i forhandlingerne om en skatteaftale ventede lige om hjørnet, hvilket skulle blive billedet på VLAK-regeringens deroute.

I en ny bog, der udkommer tirsdag, beskriver daværende økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille blandt andet højspændte opgør med Dansk Folkeparti. Særligt med den daværende formand Kristian Thulesen Dahl.

- Vi skåler, ønsker hinanden tillykke med dagens sejr og hygger nogle timer i sikker forvisning om, at nu er vores tid endelig kommet.

- Men vi tager fejl. De største problemer med topskattespørgsmålet ligger ikke bag os. De ligger lige om hjørnet. I morgen er der atter en dag, og Kristian Thulesen Dahl er kun lige begyndt afstraffelsen af de besværlige LA'ere, står der i bogen.

I bogen beskriver Ammitzbøll-Bille intriger, bedrag og beskidte angreb på modstandere og partifæller.

Han fortæller, hvordan partiet begår store politiske fejl og skuffer baglandet, da daværende partileder Anders Samuelsen stålsat kræver topskattelettelser, men ender med at bøje af.

Først lykkes det Liberal Alliance at true sig i regering med Venstre og De Konservative, fordi Venstres daværende formand Lars Løkke Rasmussen ønskede at være statsminister 'for enhver pris'.

Bogen beskriver en scene, hvor Løkke på et tidspunkt mister fatningen, fordi Samuelsen og Ammitzbøll-Bille nægter at dukke op til et møde.

- 'Jeg er statsminister i Danmark', nærmest råber han ind i telefonen, står der i bogen.

Liberal Alliance står senere hårdt fast på en skatteaftale og lancerer 'det noget aparte synspunkt, at vi ikke stemmer for vores egen regerings finanslov, medmindre vi får vores vilje', står der i bogen.

Senere erkender både Samuelsen, der ikke opnåede genvalg til Folketinget, og Ammitzbøll-Bille, at de var for hårdnakkede.

- Jeg ved ikke engang, hvordan jeg er endt her, siger Samuelsen under en telefonsamtale med Ammitzbøll-Bille, som erkender, at partiet nok var for naive.

Både Samuelsen og Ammitzbøll-Bille var klar til at forlade regeringen. Men Samuelsen ombestemmer sig. Ifølge bogen sker det efter et møde med rigmanden og hovedsponsor Lars Seir, som har postet millioner af kroner i partiet.

Det skaber splid mellem partiformanden og partiets nummer to, Ammitzbøll-Bille, som er uenig.

- Jeg har svært ved at se, hvordan partiet skal komme videre.

- Det er mig en gåde, at Anders har været så stålsat for at falde helt ned, lige så snart statsministeren sagde 'bøh', skriver bogens forfatter.

Sagen førte til mytteri i partiet og en snak med Samuelsen om, hvorvidt Ammitzbøll-Bille skulle overtage som partiformand, hvilket Samuelsen nægtede. Det skulle den nuværende leder Alex Vanopslagh have støttet.

Ammitzbøll-Bille erkender det, han kalder store værdipolitiske fejl - såsom burkaforbuddet, Lindholm og dele af ghettopakken. Desuden hælder han i bogen visse partikammerater ned ad brættet.

Bogen 'Insider - Fire år med Løkke' udkommer på forlaget Peoples Press.