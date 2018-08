Tidligere minister melder sig helt ud af dansk politik - igen

Manu Sareen melder sig ud af Alternativet for at være politisk neutral

'Jeg har meldt mig ud af Alternativet.'

Det skriver Manu Sareen på sin Facebook-profil. Han skriver videre:

'Det er første gang siden 1997, at jeg ikke er medlem af et parti. Jeg må indrømme, at det er en lidt mærkelig følelse.'

Han skriver, at han fra første januar skal bruge meget tid i et stort dansk mediehus, han ikke nævner navnet på. Han vil gerne være uafhængig af politiske bånd, og derfor dropper han helt partipolitik.

Han siden 2016 været medlem af Alternativet. Tidligere har han været medlem af Folketinget for Radikale Venstre fra 2011 til 2015 og haft to ministerposter.

Manu Sareen sagde allerede i 2015, at han var færdig med dansk politik. Men det blev kun til en pause på seks måneder.

Til Altinget i februar sagde Manu Sareen, at han ikke alligevel ville stille op til Folketinget for Alternativet. I stedet ville han fokusere sin energi på sin hjertesag, som er at medicinsk cannabis skal blive tilgængeligt til alle danskere.

Det vil han ifølge sit Facebook-opslag blive ved med at kæmpe for.

I dag er han formand for Stressforeningen.