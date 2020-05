Tidligere minister skifter fuldstændig spor

Den tidligere kulturminister Mette Bock var klar til at begynde et nyt kapitel, da hun sidste år stillede op til Europa-Parlamentet som Liberal Alliances spidskandidat.

I afgørelsens time blev hun vraget af vælgerne, og så var det slut med politik.

- Så er dansk politik et afsluttet kapitel i mit liv. Vælgerne synes simpelthen bare ikke, at sådan et menneske som jeg skal til Bruxelles, lød det fra Mette Bock 27. maj.

Men nu - et år senere - er Mette Bock kommet frem til, hvad hun skal bruge tilværelsen på. Hun vil læse til præst, fortæller hun i et interview med Radio4.

- For mig giver det rigtig god mening. Jeg har været kirkegænger hele mit liv. Jeg har beskæftiget mig med kristendom og Folkekirken hele mit liv, siger 62-årige Mette Bock til Radio4.

Færdig med politik

Den tidligere minister har en kandidatuddannelse i filosofi og kan derfor relativt hurtigt komme på pastoralseminariet og søge præsteembede.

Færdig som 64-årig

Hvis Mette Bock kommer succesfuldt gennem prøverne, vil hun blive sognepræst som 64-årig. Og det, mener hun, er ikke for gammelt.

- Jeg spurgte faktisk biskop Henrik Wigh-Poulsen, om han synes, jeg er for gammel – for så synes jeg, at han skulle sige det direkte. Og det sagde han, at det syntes han bestemt ikke, siger Mette Bock til Radio4.

Mette Bock har siddet i Folketinget for Liberal Alliance siden 2011 og har været kultur- og kirkeminister siden 2016. Tidligere har hun blandt andet været programdirektør i DR.

Ved valget i 2014 fik Liberal Alliance 2,9 procent af stemmerne, mens det tal ved sidste års valg faldt til 2,2 procent af stemmerne. Dermed fik LA færrest stemmer af alle de danske partier, der stillede op.

I sin tid som minister fik Mette Bock skarp kritik for sit valg af blandt andet valgmenighedspræsten Morten Knivst som præst til Folketingets åbningsgudstjeneste.

Morten Kvist har tidligere sammenlignet homoseksuelle og pædofile, og det fik flere folketingsmedlemmer til at lange ud efter Bock.