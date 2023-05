Tidligere minister vil have færre partier og faste valgperioder

Står det til den tidligere Venstre-minister Karsten Lauritzen er der behov for at ændre måden, dansk politik drives på.

Det siger han i et interview i Berlingske.

Baggrunden er, at Lauritzen mener, at det politiske system har fået stress, og at der er 'noget galt'.

Derfor skal der indføres faste, fireårige valgperiode for at fjerne den stress, der er forbundet med, at en statsminister altid kan udskrive valg.

Der skal være langt færre partier i Folketinget, og det skal sikres ved at fordoble spærregrænsen, der i dag er to procent. Det skal også kræve flere indsamlede underskrifter at gøre et politisk parti opstillingsberettiget, forklarer Karsten Lauritzen i interviewet.

Annonce:

- Jeg ved, at nogen vil udlægge det som udemokratisk. Jeg mener bare ikke, der kan være tvivl om, at det er skadeligt for så lille et land som Danmark, at vi har så ufatteligt mange partier, siger Karsten Lauritzen til Berlingske.

I en ny bog, som udkommer tirsdag med navnet 'Lad det gå langsomt' lister den tidligere skatteminister og gruppeformand en række forslag.

De udspringer alle fra bekymringer og tanker, som han har gjort sig, efter han selv har forladt Christiansborg efter at være, hvad han i Berlingske kalder 'politisk brændt ud'.

Den tidligere politiker, der i dag er transportdirektør i Dansk Industri, lægger også op til, at offentlighedsloven skal ændres, så der kan søges aktindsigt i alle dokumenter, når en politisk forhandling er slut.

Og så skal ministre kunne ansætte viceministre, så arbejdspresset for den enkelte minister lettes. Det skal generelt overvejes, om der bør være flere folkevalgte i Folketinget.

Annonce:

Det skal også være slut med journalister på Christiansborg, ligesom Folketinget ifølge Karsten Lauritzen også bør finde en måde at begrænse politikeres brug af sociale medier.

Karsten Lauritzen meldte sit exit til dansk politik i januar 2022. Her lød det i et Facebook-opslag, at det var tid til at give den politiske stafet videre.

- Jeg har den allerstørste respekt for de af mine dygtige kollegaer, der får familieliv og en karriere i toppolitik til at hænge sammen. Men jeg er kommet frem til, at for mig og min familie passer det ikke sammen at være småbørnsfamilie, have en hustru, som også har en tidskrævende karriere, være bosiddende i København og folkevalgt i det nordjyske, skrev han på Facebook.

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen er for tiden sygemeldt med stress. Han vender tilbage til Folketinget til august.