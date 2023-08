Tidligere NB-profil: Vil ikke skade partiet

Tidligere næstformand for Nye Borgerlige Henriette Ergemann forstår ikke, at man kan blive ekskluderet for at deltage i hendes sommerfest

Nye Borgerligere har ekskluderet lokalformanden i Vordingborg, Jørn Rasmussen, for at have delt opslag fra netværket 'Frit Borgerligt Fællesskab' og for at have deltaget i netværkets sommerfest sidste weekend.

'Frit Borgerligt Fællesskab' er stiftet af Nye Borgerliges forhenværende næstformand Henriette Ergemann, der tidligere i år først gik af som næstformand og siden helt meldte sig ud af partiet.

Hun er uforstående over for, at det kan være eksklusionsgrund at dele hendes opslag på Facebook og komme til 'Frit Borgerligt Fællesskabs' sommerfest.

- Jeg synes det er super uheldigt og jeg synes også det er ærgerligt. Og det er vigtigt for mig at understrege, at Frit Borgerligt Fællesskab ikke er et parti. Og vi ved ikke, om vi nogensinde bliver det.

- Vi samlet en masse mennesker, der har lyst til at være med i debatten og det er fuldstændigt ligegyldigt, hvor de er fra politisk. Så det er ærgerligt at ekskludere Jørn Rasmussen på den baggrund.

Illoyalt

Nye Borgerligere kalder det illoyal adfærd at deltage i Frit Borgerligt Fællesskab-arrangementer og dele jeres opslag. Er der det?

- Nu vil jeg helst ikke stå på mål for, hvordan Nye Borgerliges forretningsudvalg tænker. Men jeg vil da gerne understrege, at selvom jeg ikke er medlem længere, så har mine holdninger ikke ændret sig. Jeg er stadig borgerlig helt ind i knoglerne og jeg kæmper for de samme sager, som jeg gjorde under Nye Borgerliges faner.

- Så det der med, at man ikke må dele hinandens ting på Facebook, mener jeg ikke styrker blå blok. Jeg er da ligeglad med, om det er fra Liberal Alliance eller Dansk Folkeparti, hvis de lægger noget op, som jeg er enig i.

- Der er ærgerligt, for hvorfor ikke kæmpe sammen?

Var Jørn Rasmussen den eneste fra Nye Borgerlige til festen?

- Nej, det var han bestemt ikke. Der var også andre medlemmer af Nye Borgerlige og flere af dem har da også selv stået frem og sagt det. Så nu må vi se, hvad konsekvensen bliver af det.

- Men der har ingen agenda været om at skulle skade Nye Borgerlige. Det har været et hyggeligt arrangement, hvor vi har netværket, talt politik, men også spist god mad og drukket fadøl.

- Det er ærgerligt, at sådan noget skal ødelægge, at man kan arbejde for sagen. For sagen burde være det vigtigste.