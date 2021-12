Tidligere partifæller: Støjberg er uværdig til Folketinget

Venstre mener, at Inger Støjberg er uværdig til at sidde i Folketinget

Inger Støjberg er uværdig til at sidde i Folketinget.

Sådan lyder det fra hendes tidligere parti Venstre, efter at partiets folketingsgruppe har holdt gruppemøde onsdag.

Beslutningen er truffet, efter at Støjberg tidligere på ugen fik en dom på 60 dages ubetinget fængsel i Rigsretten på baggrund af sagen om den ulovlige adskillelse af asylpar.

- Det er uforeneligt med hvervet som folketingsmedlem at have fået en ubetinget fængselsdom, siger gruppeformand Karsten Lauritzen, der understreger, at det er en enig folketingsgruppe, der står bag beslutningen.

Flere mangler

I forvejen har både de radikale og Liberal Alliance meldt ud, at de ligeledes finder Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget. Det samme har Støjbergs tidligere partifælle Lars Løkke Rasmussen. Ligesom Støjberg er Lars Løkke nu løsgænger i Folketinget.

Flere partier mangler stadig at melde ud, om de også finder Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget - herunder Socialdemokratiet.

Er der et flertal for det, er Støjberg færdig som folketingsmedlem - i hvert fald frem til næste valg, hvor hun har mulighed for at stille op.

Karsten Lauritzen har fået jobbet som politisk bøddel i sagen om Støjbergs værdighed. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Kan genopstille

Ifølge Karsten Lauritzen har Venstre ikke noget problem med, at Støjberg genopstiller ved næste valg.

- Venstres holdning er, at når hun har afsonet sin straf og så ønsker at stille op til Folketinget og bliver valgt ind, så mener vi bestemt, at hun kan varetage hvervet som folketingsmedlem, siger han.

Det forventes, at spørgsmålet om, hvorvidt Støjberg skal erklæres uværdig, bliver afklaret ved en afstemning i Folketinget 21. december.