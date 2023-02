Tidligere partiformand scorer nyt job

Tidligere formand for Kristendemokraterne Marianne Karlsmose er blevet ansat i Kirkens Korshær i stillingen som landssekretær for Region Østjylland og region Nord- Midt og Vestjylland

Marianne Karlsmose formåede som bekendt ikke at få Kristendemokraterne i Foketinget til valget i november.

Kort tid efter trak hun sig som landsformand.

Men nu har hun altså fået noget nyt at se til, da hun har fået nyt job.

'Efter tre måneder på lavt blus glæder jeg mig rigtig meget til at blive en del af Kirkens Korshærs fantastiske arbejde for socialt udsatte mennesker med et klart værdimæssigt udgangspunkt i, at ethvert menneske er unikt og værdifuldt uanset livssituation og baggrund,' udtaler Karlsmose i en pressemeddelse fra Kirkens Korshær.

Efter hun har byttet titlen som landsformand ud med landssekrætær, skal hun fungere som bindeled mellem ledelse og de frivillige i Kirkens Korshær.

Marianne Karlsmose er stadig medlem af regionsrådet i Region Midtjylland for Kristendemokraterne.

Det tyder ikke på, at Kristendemokraterne har fundet en afløser til posten som landsformand, men de har en politisk næstformand, som er Henrik Hjortshøj.