Tidligere PET-chef om Bertelsens livvagter: Har aldrig set det før

Da Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, torsdag skulle forlade sin afhøring i Minkkommissionen, blev hun eskorteret af livvagter fra Politiets Efterretningstjeneste, PET.

Det er ualmindeligt, at PET stiller livvagter til rådighed for embedsværket, fortæller Hans Jørgen Bonnichsen, der er tidligere mangeårig chefkriminalinspektør for PET, til Ekstra Bladet.

- Jeg har aldrig, i den tid jeg har været i PET, leveret livvagter til beskyttelse af embedsmænd, siger den tidligere efterretningschef.

Aldrig leveret til embedsmænd

Hans Jørgen Bonnichsen understreger dog, at han, fordi han ikke længere sidder i PET's maskinrum, ikke kan vurdere enkeltsager.

- Det kan kun en aktuel trusselsvurdering afgøre. Truslerne er dynamiske, og de kan ændre sig fra time til time. Det er den dynamiske trusselsvurdering, der er afgørende for, hvorvidt det er berettiget eller ej, siger han og fortsætter:

- Jeg kan bare sige, hvis du spørger mig, så har jeg aldrig i de ni år, jeg har været i PET - til trods for at der har været højspændte episoder som Muhammedkrisen - leveret livvagter til embedsmænd.

Hvad var baggrunden?

Ekstra Bladet har spurgt Statsministeriet, hvad baggrunden var for livvagternes tilstedeværelse ved Minkkommissionen under Barbara Bertelsen; noget ingen andre vidner - politikere eller embedsmænd - har haft følgeskab af.

Vi har blandt andet spurgt, hvad den konkrete begrundelse for PET’s assistance til Barbara Bertelsen før og efter dagens afhøring i Minkkommissionen.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få svar på, hvilken sikkerhedsvurdering der ligger til grund for at involvere PET til at møde op til dagens afhøring.

Statsministeriet oplyser til Ekstra Bladet, at man ikke har mulighed for at kommentere sagen torsdag aften.

Fik særbehandling af politiet

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, hvordan Barbara Bertelsen fik særbehandling af politiet i en sag om et slagsmål foran hendes lejlighed i indre København.

Barbara Bertelsen anmeldte i sommeren 2019, da hun var departementschef i Justitsministeriet, som privatperson tidligt om morgenen 23. juni et slagsmål ved sin bopæl.

- Barbara oplyste, at der var slagsmål på Magstræde ud for nummer 5. Anmelder havde ikke selv set selve volden, men blot at nogle personer løb fra stedet, fremgår det af Københavns Politis anmeldelsesrapport.

To patruljer ankom kort efter til stedet, men betjentene fandt hverken gerningsmænd eller forurettede, og ifølge døgnrapporten blev det antaget, at de involverede i optøjerne var forduftet. Københavns Politi foretog sig derfor ikke yderligere.

Ikke tilfredsstillende

Men det var tilsyneladende ikke tilfredsstillende for Justitsministeriets øverste embedsmand.

Samme dag – søndag 23. juni – tog hun derfor ganske usædvanligt telefonisk kontakt til Rigspolitiets daværende chef, Jens Henrik Højbjerg, og lagde pres på at få undersøgt sagen yderligere.

Det fremgår af oplysninger, Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

- Det kan oplyses, at Barbara Bertelsen kontaktede den daværende rigspolitichef om sagen med en bekymring for, om alle oplysninger var videreformidlet, og om politiet gjorde nok for at finde mulige forurettede og gerningsmænd, lyder det.

Hvordan PET-assistancen til Barbara Bertelsen ved Minkkommissionen er kommet i stand; og om Barbara Bertelsen selv har efterspurgt det, vil Ekstra Bladet forsøge at få svar på de kommende dage.