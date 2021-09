Endnu en møgsag har ramt Kristian Thulesen Dahls hårdt prøvede tropper. En tidligere prostitueret fortæller nu, at Dansk Folkepartis stemmesluger og fremtrædende medlem af byrådet i Odder, John Rosenhøj, i årevis har tilbudt hende som slavetøs med specielle ydelser på menuen: Eksempelvis ekstrem afføringssex og brutal mishandling.

­- Størstedelen af de kunder, som jeg havde, de kom fra John. Så han udvalgte også kunderne. Det var så især 'scat' (afføringssex). Det kunne bare ikke blive ekstremt nok til sidst, fortæller den tidligere sexslave 'Viktoria' til Ekstra Bladet.

Ud over at sidde i Odder Byråd blev John Rosenhøj i juni uden modstand genkåret som partiets borgmesterkandidat til kommunalvalget i november. Men i sidste uge trak han sig pludselig som spidskandidat med henvisning til sit helbred. Han sidder dog stadig i byrådet, er næstformand for sundhedsudvalget - og har siden 2013 været en markant stemme med fokus på sundhed, ligebehandling og forebyggelse.

Tidligere prostitueret: 'DF-politiker solgte mig som slavetøs' Se et interview med 'Viktoria' i videoen her.

Ekstra Bladet er bekendt med kvindens fulde identitet. Men har valgt at sløre den for offentligheden på grund af sagens ekstreme detaljer - og kalder hende derfor blot 'Viktoria'. Ekstra Bladet er også i besiddelse af omfattende materiale, som underbygger kvindens forklaring. DF-politikeren benægter dog, at han på nogen måde har været bagmand for prostitution og stået bag en række såkaldte scat-pornofilm, som ligger på betalingshjemmesider.

Men ifølge 'Viktoria' var det altså John Rosenhøj, som arrangerede de 'forretninger', som tilfredsstillede mænd med helt specielle behov:

- Han lavede annoncer og skrev til kunderne, som om det var mig, der skrev. Han har lavet alle aftalerne.

- Har du selv oprettet de her escort-annoncer på noget tidspunkt?

- Nej, aldrig. Det har jeg ikke.

Artiklen fortsætter under beskeden fra John R ...

Her skriver DF-politikeren, at han prøver at skaffe en kunde mere, så der bliver to kunder i Hadsten. Ekstra Bladet har mødt den ene kunde.

- Hvilke ydelser blev tilbudt i de her annoncer?

- Det var slavetøs, og det var scat. Alle mulige ting. Urin …

- Hvor meget fik du typisk fra en kunde?

- Det kunne f.eks. være 3000 kroner.

- Hvordan foregik det? Var det i kontanter?

- Ja. Det var i kontanter. Og nogle gange tog han imod kunden, hvis jeg stod 'blindfolded' og skulle stå klar som tøs, og han havde bundet mig op. Så tog han imod pengene, og så fik jeg penge bagefter.

'Viktoria' forklarer, at hun enten mødtes med kunderne privat, i særlige lokaler hos John Rosenhøj, på hoteller, i naturen eller i en bil.

Ifølge 'Viktoria' kunne det aldrig blive hårdt nok - og gradvist mere og mere ekstremt gennem årene.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Billedet her viser, at John Rosenhøj laver escortannoncen.

- Jeg skulle bare have den time overstået. Jeg var fuldstændig færdig bagefter og havde bare ondt. Når jeg kom hjem, tudede jeg. Jeg var bare nødt til at komme igennem det. Men han havde taget på mig. Det er virkelig svært at forklare det. Men der er jo noget, der hedder Stockholm-syndromet og grooming. Det er foregået i så lang tid. Til sidst ender det nogle gange med at blive normalt.

- Så rykker han grænserne højere og højere op. Det kunne han gøre på en eller anden måde, så han fik mig med til det. Jeg har været helt fucked up i hovedet.

- Hvad var det, der gjorde, at du ikke stoppede. Du siger, at du følte dig presset til at fortsætte?

- Ja. Fordi han har haft alle de ting på mig i mange år (billeder og film). Og jeg kunne nogle gange godt være bekymret for, om han kunne finde på at vise det til mine børn … og det viser sig også, at han har haft Facebook-profiler på mig, uden at jeg har vidst det.

- Hvordan kom du ind i prostitution?

- Jeg havde mistet forældremyndigheden over to af mine børn. Det havde været en lang retssag. Jeg skulle betale til et stort hus. Det hele var forfærdeligt. Så endte jeg ud i de selvdestruktive ting, og så mødte jeg John kort tid efter - og så blev det sindssygt værre.

Ifølge 'Viktoria' hjalp John Rosenhøj hende i en periode med regnskaber - og mere praktiske ting, så hun følte sig i et ’gældsforhold’.

- Har du været bange for John Rosenhøj?

- Ja. Det har jeg. Men jeg har også haft en følelse af, at han egentlig var en ven. Det var han bare ikke alligevel, fordi han har fået mig ud i det helt ekstreme. Han har ligesom kunnet manipulere mig. Hver gang jeg har sagt, at jeg ikke ville mere, har han altid kunnet hive mig tilbage.

Han afviser: 'Decideret svineri'

John Rosenhøj er næstformand i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Odder - og siger selv, at han går meget op i sundhed. Foto: Niels Åge Skovbo/Fokus Foto

Dansk Folkepartis Odder-konge, John Rosenhøj, afviser alle beskyldninger om, at han har spillet en mangeårig rolle i det midtjyske prostitutionsmiljø.

Og i øvrigt også, at han ved siden af byrådsarbejdet har haft en skjult sidebeskæftigelse med afførings- og SM-pornofilm til diverse betalingshjemmesider, hvor et download typisk koster 30 dollars.

- Jeg har ingen kommentarer til mit privatliv. Det er ren og skær af helbredsmæssige grunde, siger John Rosenhøj om årsagen til, at han pludselig trak sig som spidskandidat i sidste uge. Han fortsætter dog i byrådet til udgangen af året, så han kan hjælpe de nye DF-kandidater i valgkampen.

- Men du har i flere år tilbudt en såkaldt slavetøs til prostitution … frygtede du, at sådan en oplysning ville komme frem under valgkampen?

- Jeg kan ikke kommentere det. Men det er direkte usandt.

- Du har da indrykket annoncer, hvor man kunne købe en slavetøs?

- Jeg har slet ikke nogen kommenterer, fordi det er direkte usandt. Du skal ikke skrive om det. Jeg går alene på grund af mit helbred.

Artiklen fortsætter under billedet ...

John Rosenhøj nægter, at han lavede escortannoncer og var involveret i prostitution. Dette udklip viser det modsatte.

- Men har du medvirket til, at der er en kvinde, som har solgt sig som slavetøs?

- Nej. Og hvis du skriver det, så er det løgn.

- Så du har ikke arrangeret, at hun skulle mødes med kunder?

- Nej! Jeg vil ikke diskutere det her mere med dig.

Artiklen fortsætter under beskeden fra John R ...

Endnu et eksempel på, at John Rosenhøj skaffede kunderne. Her to på en dag.

- Du føler, at du bliver svinet til med det her?

- Ja. Det føler jeg. Det er decideret svineri.

- Hvad vil du så sige om det, som de her kvinder bliver udsat for. Vil du kalde det svineri?

- Det ved jeg ikke. For jeg har ikke med det at gøre.

Fortsætter i byrådet John Rosenhøj fortsætter i byrådet indtil nytår. Ved kommunalvalget i 2017 fik Rosenhøj personligt 45 procent af samtlige stemmer på DF i Odder. DF's lokalformand Jan Jørgensen vil ikke gå nærmere ind i, hvorfor Rosenhøj trak sig i sidste uge. Men han oplyser, at han nu selv træder til som ny spidskandidat. Vis mere Vis mindre