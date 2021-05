Tidligere S-kandidat ansat som neutral embedsmand

Så er der jobnyt i kategorien socialdemokrat scorer topjob under socialdemokrat.

Beskæftigelsesministeriet har netop ansat Mads Hersbøll som pressechef.

Mads Hersbøll var kandidat for Socialdemokratiet til Europa-Parlamentet ved seneste valg til den europæiske forsamling. Han trak sig dog af private årsager, så vælgerne fik aldrig mulighed for at stemme på ham i 2019.

Han har også været ansat i Socialdemokratiet i sin studietid.

Det socialdemokratiske hjerte bankede ekstra hårdt, da Thorning-regeringen fejrede 1000 dage ved magten.

'Hip, hip hurra!' jublede han på Twitter.

I sin nye stilling skal Mads Hersbøll sørge for, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards budskaber slår igennem i pressen.

Samtidig skal han som embedsmandsansat være fuldstændig neutral og upartisk.

Hemmeligt

Ekstra Bladet fangede Mads Hersbøll på telefonen for at spørge, om han fortsat er medlem af Socialdemokratiet.

Men han afviser af flere omgange at besvare spørgsmålet. Han henviser til Beskæftigelsesministeriet.

- Er det ikke fair nok at spørge, du er blevet ansat som embedsmand?

- Igen. Snak med ministeriet i første omgang, så tager vi den derfra. Jeg er ikke ansat endnu. Jeg starter først 1. juni.

- Ved Beskæftigelsesministeriet noget om det? Har I talt om det?

- Jeg holder fast i, at du skal kontakte pressevagten, lyder det fra Mads Hersbøll.

Fra Beskæftigelsesministeriet har Ekstra Bladet modtaget dette skriftlige citat fra departementschef Søren Kryhlmand.

'Jeg kan bekræfte, at vi har ansat Mads Hersbøll som ny presse- og kommunikationschef i Beskæftigelsesministeriet, fordi han var den mest kvalificerede til stillingen. Mads Hersbøll kommer fra en stilling som pressechef i Dansk Metal og har erfaring fra bl.a. Danske Spil, Danske Bank og Lead Agency.'

'Det var et enigt ansættelsesudvalg, som konkluderede, at Mads Hersbøll skulle tilbydes stillingen. Jeg kan i tillæg hertil oplyse, at rekrutteringsprocessen har fulgt den almindelige praksis for rekrutteringer i Beskæftigelsesministeriet.'

Dermed er det fortsat uvist, om Mads Hersbølls fortsat er medlem af Socialdemokratiet.

Regerings-kumpaner

Folketingsmedlem for Venstre Morten Dahlin undrer sig over regeringens ansættelsespolitik.

- Man skal have lov at være medlem af et politisk parti, når man er embedsmand. Men denne regering har taget politiske ansættelser til et nyt og meget højt niveau. De har nærmest konsekvent gået efter at ansætte partikammerater i neutrale embedsmandsstillinger.

- Det taler sig ind i et billede af, at Mette Frederiksen og hendes regerings-kumpaner ser staten som lig med Socialdemokratiet. Det er ærgerligt, for vi skal jo have et neutralt embedsværk, som alle danskere kan have tillid til.

- Men tror du ikke godt, at disse mennesker kan adskille deres politiske tilhørsforhold og deres professionelle virke?

- Man skal have lov at være embedsmand og medlem af et politisk parti, men vi må råbe vagt i gevær, når vi ser en systematisk ansættelse af partikammerater. Vi skal huske, at det er danskerne med deres surt optjente skattekroner, som betaler for det her, siger Morten Dahlin.

Neutralt og upartisk

Forhenværende indenrigsminister Astrid Krag (S) understregede igen og igen på et samråd i november 2019, at embedsfolk skal arbejde neutralt og upartisk.

Dengang modtog regeringen kraftig kritik for sine nyansættelser i embedsmandsstillinger. Berlingske talte op, at seks ud af otte nyansatte pressechefer et halvt års tid inde i regeringens levetid havde bånd til regeringen.

Følger ministeriet

Ekstra Bladet forstår, at Mads Hersbøll kommer til at referere til kontorchefen i minister og ledelsessekretariatet, Marie Louise Fischer. Hun er kommet til ministeriet fra en stilling i Venstre.

Mads Hersbøll er ansat af et ansættelsesudvalg bestående af tre personer.

Departementschef Søren Kryhlmand, Jens Erik Zebis, afdelingschef i Økonomi og Koncern, samt Marie Louise Fischer.

Som embedsmand følger man ministeriet. Det vil sige, at hvis de borgerlige vinder magten, så skal pressechefer og andre embedsmænd arbejde for dem uden videre.