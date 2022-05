Tidligere S-minister er tilbage efter alvorlig sygdom

Folketingsmedlem og tidligere minister Mette Gjerskov (S) vender tilbage til sit arbejde i Folketinget efter længere tids sygdom.

Det skriver hun på det sociale medie Twitter.

Mette Gjerskov, der senest har været Socialdemokratiets miljøordfører og verdensmålsordfører, har siden efteråret sidste år været sygemeldt. Det skyldes alvorlig sygdom, skriver hun lørdag.

- Hurra! Tilbage i Folketinget efter længerevarende og alvorlig sygdom, skriver hun på Twitter.

- God start med Mette F. på dyrskue i dag, skriver hun videre med et billede, hvor hun står sammen med statsminister Mette Frederiksen (S) i Roskilde.

De er ude at føre kampagne forud for folkeafstemningen om EU-forsvarsforbeholdet 1. juni. Netop 1. juni bliver også den første officielle dag tilbage på Christiansborg for Gjerskov.

Mette Gjerskov har været medlem af Folketinget siden 2005 og har undervejs været minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. Det var hun fra oktober 2011 til august 2013.

Socialdemokraten er blandt andet kendt for at have gået imod sit partis linje i udlændingepolitikken.

I 2018 mistede den tidligere minister posten som udviklingsordfører, fordi hun ikke ville støtte det såkaldte burkaforbud.

Mette Gjerskov blev sidenhen taget til nåde og gjort til ordfører for miljø og verdensmål.

Ordførerskaberne havde hun indtil sin sygemelding for knap otte måneder siden, og hun får dem nu igen, i forbindelse med at hun vender tilbage. Det siger hun til Ritzau.

- Jeg træder tilbage på mine gamle poster, og så skal jeg selvfølgelig bruge en masse tid på at komme ind i sagerne igen, siger hun.

Mette Gjerskov fortæller desuden, at hun i første omgang blev sygemeldt, fordi hun skulle udredes for smerter i bevægeapparatet. Men så udviklede det sig, og en dag bristede hendes milt, og hun mistede en masse blod.

- Så det har været en alvorlig omgang. Og så kom der komplikationer efterfølgende, så det har taget lidt tid. Noget længere tid, end jeg havde regnet med.

- Nu er jeg heldigvis frisk og energisk og så meget parat til at komme i gang med arbejdet, siger hun.