Tidligere storpusher vil i byrådet

Stifteren af hashtjenesten 'De Brune Bude' og tidligere medlem af et tæskehold stiller op for SF i Hillerød

En af Danmarks mest omtalte hash-bagmænd og tidligere frontfigur i et autonomt tæskehold satser nu på en politisk karriere.

- Jeg væmmes over noget af det, som jeg har gjort. Det var noget lort, siger Søren Lerche, som stiller op for SF i Hillerød til kommunalvalget på tirsdag.

Søren Lerche var medstifter af hash-tjenesten 'De Brune Bude' og stod bag flere hashklubber. Han var som ung også en del af inderkredsen i det københavnske autonome miljø, hvor han var med til at smadre nazister og betjente.

- Jeg brugte min energi på noget åndssvagt. Det fortryder jeg. Hvis jeg bliver valgt, så vil jeg gå efter fælles løsninger i byrådet. Som ung var jeg grebet af simple løsninger, siger han, der i 2015 fortalte om sin voldsomme fortid i bogen ’Autonom, Pusher, Mentor’.

De simple løsninger indebar altså jagt på nazister - og brosten mod betjente.

Han er i dag lærer på Grundtvigs Højskole, indehaver af titlen som 'Årets Hillerød-borger 2020' og besluttede altså i september at stille op på SF's liste til kommunalvalget.

- Hvorfor SF og ikke Enhedslisten?

- SF har en pragmatisk tilgang til politik. Vi prøver at finde løsninger og samarbejde bredt. Men jeg har dyb respekt for Enhedslisten.

- Kan du sætte navn på nogle af dem, som var med i dit autonome tæskehold - er der fx. andre, som er gået ind i politik?

- Jeg er stået frem med min egen fortid. Men jeg synes, at det ville være urimeligt at udstille andre, som også er kommet videre i deres liv. De ting, som jeg fortæller om i bogen, ligger 20-25 år tilbage. At jeg blev udnævnt til 'Årets Hillerød-borger' - og i 2017 fik kommunens Frivillig-Socialpris viser, at man kan ændre sig, siger han.

Søren Lerche arbejdede tidligere med at få unge ud af det kriminelle miljø. Men han kom i modvind kort efter bogudgivelsen, da det kom frem, at han tilsyneladende havde benyttet et privat og ulovligt vagtværn bestående af unge med tilknytning til bandemiljøet.

Han blev også kritiseret for at skjule væsentlige oplysninger og nøglepersoner i bogen. Eksempelvis hvilken rolle Enhedslistens daværende folketingsmedlem Pelle Dragsted spillede i miljøet omkring det autonome tæskehold. På tirsdag står Pelle Dragsted i øvrigt på stemmesedlen på Frederiksberg.

Søren Lerche fortæller, at han har været medlem af SF i cirka 1,5 år. Han i Hillerød blandt andet kendt for at arrangere fællesspisninger på biblioteket og frivilligt arbejde med unge.