Tidligere Stram Kurs-leder: 'Det undrer mig ikke'

Engang kæmpede de side om side for Stram Kurs' politiske overbevisning, og de har sammen deltaget i mange demonstrationer mod islam i Danmark.

Ja, faktisk var John Lydeking Andersen frem til begyndelsen af 2020 så tæt på Rasmus Paludan, at han var udnævnt til vicepartileder i Stram Kurs.

Da Ekstra Bladet ringer for at høre den tidligere partisoldats kommentar til fredagens afsløringer om Rasmus Paludan og hans grove sex-snakke med helt unge drenge på tale-platformen Discord, er han særdeles klar i spyttet.

- Det undrer mig virkelig ikke. Det var min første reaktion, da jeg så det. Det er tragisk. Men det kommer altså ikke som nogen kæmpe overraskelse, konstaterer den tidligere vicepartileder og fortsætter:

- Det er dybt frastødende. At sidde og angiveligt tale med unge drenge om store pikke og sådan noget. Det er bizart. Men Rasmus gør bare nogle mærkelige ting, fortæller John Lydeking Andersen.

Han understreger, at han ikke har lyst til at svine sin tidligere chef i Stram Kurs til, men de nye afsløringer hjælper ikke på John Lydeking Andersens forhold til Rasmus Paludan, som i forvejen var totalskadet.

Rasmus Paludans opførsel på Discord undrer ikke den tidligere parti-frontmand, John Lydeking Andersen. Foto: Ritzau Scanpix

Ikke på talefod

Da Stram Kurs i 2020 blev forbudt at samle vælgererklæringer ind og dermed blev forhindret i at genopstille til næste folketingsvalg, stiftede man søsterpartiet Hard Line, som Paludan blev repræsentant for og Lydeking Andersen indehaver af.

Men siden røg både venskabet og det politiske samarbejde i vasken på grund af et bittert pengeopgør. I dag er de to tidligere parti-venner ikke på talefod.

- Rasmus er dårlig til at omgås mennesker. Jeg har altid kun været med for det politiske, men det det er jo gået op for mig, at han mere er en 'realitydeltager' end en politiker, der vil redde Danmark. Det er ikke så mærkeligt, at stort set alle i Stram Kurs har forladt ham, siger den tidligere vicepartileder.