Det begyndte som dyb fascination, men sluttede med dyb skuffelse. Rasmus Paludan gik på kort tid fra at være interessant til ingenting for Anders.

Anders er et opdigtet navn, men Ekstra Bladet er bekendt med hans rigtige navn og identitet.

Han har kontaktet os for at fortælle om sine oplevelser gennem tiden med Stram Kurs-partilederen - både i det virkelige liv, hvor han fulgte demonstrationer i sin hjemby, og online, hvor den politiske aktivitet overgik til tale-platformen Discord.

Du kan se Ekstra Bladets interview med Anders i toppen af artiklen.

Anders var først draget af Paludans politiske fremtoning, men det ændrede sig, da Anders oplevede, at samtalerne på 'Dansk Ungdom'-serveren pludselig oftest omhandlede sex.

Det er foregået, som Ekstra Bladet har dokumenteret i den seneste tid, foran børn helt ned til 13-års-alderen, ligesom Paludan også har presset en gruppe unge til at se en selvmordsvideo samme sted.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Tidligere tilhænger: Paludan er 'død' for mig

I dag er Rasmus Paludan et genfærd uden betydning for Anders, som heller ikke ønsker sin alder og hjemby afsløret. Det påvirker nemlig Anders dybt at stå frem.

Rasmus Paludans væremåde både verbalt og visuelt på Discord, hvor Anders har deltaget i utallige chat-tråde med partilederen gennem tiden, har sat sine spor.

Men han føler alligevel, at han er nødt til at gå ud med sin historie. Ellers vil intet ændre sig i Paludans online-univers.

Ekstra Bladet mødte Anders til en snak om Rasmus Paludans ageren på Stram Kurs' Discord-server 'Dansk Ungdom', og det er ikke småting, han har oplevet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Sympati for Paludan

Lad os starte for fire år siden, da Rasmus Paludan stiftede Stram Kurs. Anders begyndte her at følge partiet på Facebook, hvor han så Rasmus Paludans demonstrationer, når de blev sendt live.

Fascinationen begyndte så småt at stige, og hvis Paludan var i samme by som ham selv, kunne Anders godt finde på at deltage i demonstrationerne - fra sidelinjen.

Anders var altså ikke en aktiv del af Stram Kurs, men han fulgte med, når der skete noget. Dengang fik han også en smule sympati for Rasmus Paludan.

- Hvordan var det at følge med fra sidelinjen?

- Det var voldsomt. Der var mange, som ikke kunne lide manden og hans udlændingepolitik. Mange, som forsøgte at slå ham ihjel, og som gerne ville skade ham. Det kan ikke være rigtigt, at man ikke kan demonstrere i Danmark. Det var hele hans pointe, og det kunne jeg kun give ham ret i. Det kan ikke passe, at der er steder, man ikke kan være i Danmark uden at have PET i ryggen. Det var derfor, han var interessant for mig.

Rasmus Paludan belyste gennem sine demonstrationer en uretfærdighed, som gjorde noget ved Anders. Han følte, at Stram Kurs-lederen med sine meninger og facon havde fat i noget.

- Følte du dig egentlig på hans side på det tidspunkt?

- Ja. Det gjorde jeg.

Anders fortsatte med at følge Rasmus Paludans politiske færd, men den tog en væsentlig drejning i 2020.

Her blev Rasmus Paludans YouTube-kanal lukket, og det var på den baggrund, at Stram Kurs' Discord-server blev oprettet. Nu skulle partiets politik diskuteres derinde i stedet for på YouTube.

Anders fulgte selvfølgelig trop.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fra Stram Kurs til sex-snak

Anders bemærkede hurtigt, hvordan de unge mennesker på 'Dansk Ungdoms' Discord-server så op til Rasmus Paludan. De delte alle den samme fascination af både Stram Kurs' leder og politik.

Det var også her, fokus startede med at ligge. På politikken. Men det ændrede sig.

Pludselig gad Rasmus Paludan ikke at tale om politik med de unge drenge. Anders oplevede, at partilederen i stedet skiftede fokus. Nu skulle det handle om sex.

- Det startede stille og roligt. Rasmus Paludan sidder og snakker lidt om sine egne sex-oplevelser. Det var han rigtig god til at snakke om, siger Anders.

Surrealistisk oplevelse

Sex-snakkene blev voldsommere og voldsommere, og Anders ændrede mere og mere syn på partiformanden.

- Hvordan føltes det, da det pludselig gik op for dig, at det var sådan, Rasmus Paludan var?

- Det var en surrealistisk oplevelse. At se, hvordan han er online, og hvordan han er ude til demonstrationerne. Det er er en voldsom oplevelse.

Selvom Anders har været vidne til Rasmus Paludans udvikling fra første parket, har han dog ikke dårlig samvittighed over noget.

- Føler du, du har gjort noget forkert, fordi du på et tidspunkt har kunnet lide Paludan?

- Nej. Det gør jeg ikke.

- Hvorfor?

- Fordi jeg sætter fokus på det her nu. Og jeg har kontaktet nogen, der kan gøre noget ved det. Det er det, jeg gør, siger Anders.

- Hvordan ser du på ham nu?

- Rasmus Paludan er 'død' for mig.

- Så den her fascination af ham, du havde i starten, den er fuldstændig væk nu?

- Helt væk.