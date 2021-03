Tidsbestilling i større butikker fjernes

Det bliver muligt at handle i butikker under 10.000 kvadratmeter uden tidsbestilling

Fra mandag bliver det ikke længere nødvendigt at bestille tid for at komme ud og handle i de større butikker under 10.000 kvadratmeter.

Regeringen samt SF, Radikale Venstre og Enhedslisten er blevet enige om en genåbningsplan, og nu har Epidemikommissionen foretaget en vurderingen, som gør, at flere butikker kan åbne helt uden tidsbestilling, lyder det i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet:

'Udvalgsvarebutikker på 5.000 m2 eller derover kan have op til 250 kunder, og tidsbestilling fjernes som krav for butikker på under 10.000 m2. Kravet om tidsbestilling kan fraviges, hvis der etableres en anden model, der reducerer risikoen for sammenstimling. Modellen vil blive drøftet i sektorpartnerskabet for detailhandlen.'

Samtidig åbnes en række uddannelsesinstitutioner.