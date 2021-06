Tikkende bombe under Mette F.

Efter halvandet års medvind står Mette Frederiksen nu over for en potentiel krise i klasse A.

Hver tiende eller nærmere bestemt 5300 sygeplejersker strejker fra på lørdag. I første omgang er det op til regionerne og sygeplejerskerne at finde en løsning.

Men den tilspidsede situation kan hurtigt udvikle sig. Især hvis sygeplejerskerne sender flere medlemmer i konflikt.

Regeringen kan nemlig ikke leve med en langvarig og for sundhedsvæsnet ødelæggende konflikt. Derfor spekuleres der allerede nu i, hvornår, hvordan og hvorvidt regeringen vil gribe ind med lovgivning, som tvinger sygeplejerskerne tilbage på jobbet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den løsning dog slet ikke i spil den første tid.

Med andre ord træder strejken i kraft som planlagt af sygeplejerskerne, lyder det. Regeringen holder fingrene væk.

Flere regeringskilder peger på, at en lignende konflikt i 2008 løb godt otte uger. Dengang løste parterne selv konflikten med en aftale. I regeringen krydses der fingre for, at det vil gentage sig.

Massiv modvind

Regeringen har da udsigt til at ende i massiv modvind, hvis det ender med et indgreb.. Et lovindgreb mod sygeplejerskerne, der traditionelt stemmer rødt i hobetal, afvises således blankt af Enhedslisten og SF.

- Jeg vil på det kraftigste fraråde regeringen at spekulere i regeringsindgreb. Nu har de brugt måneder på at sige, at de ikke skal gøre noget som helst ved tjenestemandsreformen fra 1969, fordi der er en overenskomstforhandling i gang, og det bliver op til arbejdsmarkedets parter at løse. Hvis man så nu går i gang med at blande sig, vil det simpelthen være utilstedelig, siger sundhedsordfører Pernille Skipper (EL).

Regeringen kan dog ikke tillade sig at sidde med hænderne i skødet. De må til lommerne og imødekomme sygeplejerskerne, mener hun.

- Vi har brug for at få regeringen på banen. Vi har brug for, at de vedkender sig det politiske ansvar, der er efterladt fra 1969 med tjenestemandsreformen, og klart får sagt, at de er villige til at løfte det ansvar, lyder det fra Pernille Skipper.

Engell: På kanten af kaos Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell mener, at sagen om sygeplejerskernes løn meget vel kan ende med et indgreb fra politisk side. - For regeringen vil det være fuldstændig uacceptabelt, hvis vores sundhedssystem og sygepleje bryder sammen - ikke mindst på et tidspunkt, hvor vi stadig står midt i en alvorlig coronakrise. - Hvis der ikke findes en forhandlingsløsning, forestiller jeg mig, at regeringen hurtigt vil være nødt til at foretage et politisk indgreb, siger Hans Engell, der peger på, at det ikke mindst vil være de blå partier, der skal sikrer det politiske flertal bag et eventuelt indgreb. Engell fortsætter: - Det vil være uhørt, hvis der udbryder en sygeplejerske-konflikt, uden at der foretages et politisk indgreb. Hvis det ikke sker, vil konflikten formentlig tage til i omfang. Så står vi på kanten af en sommerferie i en fuldstændig uholdbar situation. Det vil bringe os på kanten af kaos. - Derfor forestiller jeg mig, at de partier, der normalt bjerger den her form for løsninger igennem, står sammen og siger, at det må komme til et indgreb.

Nul støtte

Fra SF lyder samme klare besked som hos Enhedslisten:

'Der er nul støtte herfra til et indgreb. Hvad Socialdemokratiet laver af ulykker med højrefløjen er deres ansvar,' lyder det fra politisk ordfører Karsten Hønge.

I toppen af regeringen er opgavefordelingen klar. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skal sikre, at sundhedsvæsnet glider glat.

Straks mere udfordrende er opgaven for beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Det er ham, som er udpeget som regeringens dirigent udadtil i den ømtålelige sag.