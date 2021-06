Til EM-brag på bilgigants regning

To politikere erkender nu, at de var til EM-braget mellem Danmark og Rusland i Parken og fik deres billetter betalt af den verdensomspændende bilgigant Volkswagen.

Indrømmelsen kommer, da TV2 har omtalt sagen, efter politikerne selv havde delt billeder fra kampen på sociale medier.

I første omgang ville retsordfører for Socialdemokratiet Jeppe Bruus ikke fortælle, hvem der havde betalt for hans billet. Men på Twitter erkendte han sent i aftes, at han var i Parken på Volkswagens regning.

'Ja, mine svar kommer til at se lidt fjollede ud. Mit indtryk var, at TV 2 godt kendte sammenhængen. Som jeg også siger til TV 2, intet hemmeligt. Samme arrangement som Lidegaard,' skriver han.

Dermed henviser han til, at Martin Lidegaard, radikal næstformand, over for TV 2 oplyser, at VW-koncernen betalte hans billet.

'(...) kombinerede kampen med en forudgående round table om udviklingen i salget af grønne biler i Danmark og fremme af samme,' skriver Lidegaard.

Tidligere Venstre-mand Mads Rørvig, der i dag arbejder som bilbranchens chef-lobbyist, oplyser, at Volkswagen havde et arrangement i Parken.

Hvor flere af politikerne fik gratis billetter til kampen mod Rusland, måtte almindelige fans stå i lange køer og punge mange hundrede kroner ud for deres.

Tulle inviteret af Parken

En række andre politikere var også i Parken til den kamp, som tusindvis af danskere forgæves forsøgte at få billet til.

Det drejer sig blandt andet om Kristian Thulesen Dahl (DF).

'Jeg var inviteret af Parken Sport & Entertainment,' oplyser DF-formanden over for Ekstra Bladet i en sms.

Også Jakob Ellemann-Jensen (V), Sophie Løhde (V), Jan E. Jørgensen (V) og Mette Frederiksen (S) optræder på billeder fra Parken.

Ekstra Bladet arbejder på at finde ud af, hvem der betalte for deres billet.

Det står dog klart, at medlemmerne af Kulturudvalget har fået tilbudt billetter. Ved den lejlighed afviste Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen.

'Nej tak. Jeg sagde i sidste uge nej tak til den billet til EM i Parken, som jeg har fået tilbudt, fordi jeg sidder i Kulturudvalget,' skrev han på Facebook 4. juni.

Rosa Lund (EL) var også i Parken. Hun var inviteret af radiovært Sandie Westh. Det bekræfter hun på Twitter.

Også det radikale folketingsmedlem Kristian Hegaard oplyser, at han var i Parken, men for egen regning.

Formanden for Transparency International i Danmark, Jesper Olsen, minder politikerne om, at de ikke bliver inviteret i Parken for deres blå øjnes skyld.