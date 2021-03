Til hemmeligt krisemøde om Kofod

Med en række hemmelige krisemøder forsøger statsminister Mette Frederiksen netop nu at redde udenrigsminister Jeppe Kofods ministertaburet.

Sammen med Trine Bramsen, Nick Hækkerup og Nicolai Wammen afholder statsministeren ifølge Politiken og Ekstra Bladets oplysninger krisemøderne i løbet af tirsdagen.

Ekstra Bladet har igennem flere dage forstået, at der bliver arbejdet intenst på de indre linjer i rød blok på at finde en løsning på krisen.

Dagens krisemøder er tilsyneladende et resultat af dette.

Ved middagstid ankom Enhedslistens udsendte.

Ind og snakke

På vej ind i Statsministeriet ville hverken politisk ordfører Mai Villadsen eller udlændingeordfører Rosa Lund dog fortælle Ekstra Bladet, hvad de skulle i Statsministeriet.

- Vi skal bare lige ind og snakke, siger Rosa Lund.

Da Ekstra Bladet spørger Rosa Lund til de seneste oplysninger om, at danske børn i Syrien ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste risikerer at blive indrulleret i IS' grufulde ungdomsorganisation Kalifatets Løveunger, vil hun godt udtale sig.

- Det skriver sig ind i en lang række - til Ekstra Bladets cadeau - afsløringer, som Ekstra Bladet har lavet om ting som regeringen øjensynligt har holdt skjult for Folketinget.

- Derfor har vi - som I ved på Ekstra Bladet - indkaldt Jeppe Kofod og Trine Bramsen til samråd, så vi kan få be- eller afkræftet de historier her, siger hun.