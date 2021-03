Tilbage til Græsted: Domicil Løkke

Forretningen Lars Løkke har vokseværk.

De knap 200 kvadratmeter i Nyhavn er ikke længere nok til at rumme den tidligere statsministers politiske netværk og store armbevægelser.

Salget af villaen i Græsted er droppet.

I stedet skal den fungere som domicil for Løkkes virksomhed.

Huset er blevet sat i stand for et større ukendt beløb. Blandt andet har villaen fået nyt tag med nye vinduer og karnapper.

Artiklen fortsætter under videoen

Efter en periode som udlejningsejendom blev huset sat til salg. Men i sommer opgav Løkke at komme af med rødstensvillaen på den stille vej i Nordsjælland.

- Jeg flytter min lille virksomhed derop, så jeg kan køre op en gang imellem og sidde og arbejde. Det kan ikke fylde hele huset ud, men der er altså nogle kælderlokaler, der er lavet til det, har han fortalt til Sjællandske.

Mange skriveborde

Løsgængeren Lars Løkke Rasmussen mangler ellers ikke steder at arbejde i hovedstaden.

Hans to ældste børn er fløjet fra reden, så de 192 kvadratmeter skulle nok kunne give plads til et kontor.

Løkke har desuden stadig et rummeligt kontor på Christiansborg, og LøkkeFonden har ligeledes lokaler nær ægteparret Løkkes hjem.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Løkke står som medejer af tre firmaer. Heraf er det ene en enkeltmandsvirksomhed, som ikke behøver aflægge offentligt regnskab.

Selskaberne har til formål at drive Løkkes aktiviteter som foredragsholder og forfatter. Desuden har han arrangeret rejser med ægtefællen.

Især enkeltmandsvirksomheden er interessant, fordi den i 2020 - trods coronakrisen - havde vokseværk. På et tidspunkt havde firmaet råd til at have fem ansatte. Det tal faldt til tre ved indgangen til 2021.

Lars Løkke Rasmussen er på statsministerløn frem til udgangen af juni i år.

Hans indtægter skal egentlig modregnes i lønnen, men hvis han fakturerer sit firma, er der ingen kontrol med, hvorvidt han indberetter korrekt til myndighederne.

Ekstra Bladet afslørede forleden, at Lars Løkkes husleje lød på blot 10.000 kroner, da han i 2012 flyttede ind i Jeudans lejemål i Nyhavn.

Se lejekontrakten: Løkke fik luksuslejlighed til spotpris

Løkkes forklaring smuldrer: Havde god tid

V-profil: Løkke jagter penge til nyt parti

Gang i butikken

Løkke har vist sig at være en glimrende forretning. Hans forfatterskab er blevet taget købelystent imod blandt bogkøberne. Alene førsteoplaget sikrede ham en kvart million kroner på bare 24 timer. Bogen er nu ude i femte oplag.

Han er fortsat ansat i det prestigefulde advokatfirma Gorrissen Federspiel, som er kendt for flotte lønninger.

Og når Løkke igen kan komme på landevejen med sit talkshow 'Befrielsens øjeblik 2', venter flere gode indtægter på mindst 50.000 kroner pr. optræden.

Ekstra Bladet har tidligere sat kritisk lys på, hvorvidt Løkke kanaliserer sine indtægter ind i firmaet i ly for modregning.

- Jeg bliver modregnet efter de regler, der gælder, sagde han i januar 2020 til Ekstra Bladets udsendte.

- Da ikke hvis du kører det over dit nye firma …

- Gør jeg det?

- Det er det, jeg spørger om.

- Jeg gider ikke tale om min privatøkonomi. Hej, lød det fra Løkke.

Lars Løkke har heller ikke i denne omgang besvaret Ekstra Bladets henvendelse om villa og indtægter.

Lang vej til kontoret Lars Løkke Rasmussen får en lang vej til kontoret i Græsted, hvis han vælger at tage derop og besvare mails og tale i telefon. I bil tager rejsen en lille time - uden trafik. I myldretiden kan køretiden nemt komme over halvanden time. Skulle Løkke vælge at tage offentlig transport fra hjemmet i Nyhavn til kontoret i Græsted, skal han afsætte endnu bedre tid. Afhængig af forbindelsen tager rejsen med metro, tog og lokalbane op imod to timer.

Løkkes hus 198 kvadratmeter Opført 1969 Købt af Løkke-familien i 2000 for 1,8 mio. kr. Sólrun og Lars ejer hver 50 procent. Sat til salg for 2.495.000 i 2019. Pillet af markedet i 2020. I sommeren 2020 var halvdelen af grunden sat til salg for 850.000 kroner. Men efter tre måneder blev også den taget af markedet. Løkkes hus fordeler sig over to matrikler, og derfor kan en stor del af haven sælges fra.

Villaen var i forfald: Se huset i dag

Renoveringen af villaen i Græsted var tiltrængt. Mildt sagt.

Da huset blev sat på markedet, var det et håndværkertilbud fuld af K2'ere og K3'ere.

Blandt andet skulle der et nyt tag på huset, vurderede en byggesagkyndig over for Ekstra Bladet.

Prisen ville blive mindst 400.000 kroner, sagde kvalitetschef Morten K. Mathiasen fra byggesagkyndig.nu.

- Der er otte anmærkninger bare på taget, så det skriger jo nærmest til en potentiel køber, at taget synger på sidste vers, forklarede han.

I dag er taget skiftet, og huset klar til sin nye status som Domicil Løkke.

FØR:

Løkkes hus var behæftet med adskillige anmærkninger, da det blev sat til salg. Fotocollage: Lokalbolig/Jonas Olufson

EFTER:

Mod haven er der kommet kanapper på huset. Foto: Philip Davali

Der arbejds stadig på huset, afslører håndværkernes stillads. Foto: Philip Davali

På tagets anden side er der kommet nye skråvinduer. Foto: Philip Davali