Tilbageholder Prehn-bilag før skæbnemøde

En bunke bilag fra Rasmus Prehns (S) aktiviteter som fødevareminister bliver tilbageholdt forud for tidspunktet for et skæbnemøde for den kritiserede minister i dag.

Rasmus Prehn skal kl. 13.15 stå skoleret for Miljø- og Fødevareudvalget, der har kaldt ham i samråd, efter Ekstra Bladet før sommerferien afslørede ministeren i ved en stribe tilfælde at have misbrugt sit tjeneste-kreditkort.

Men en stor mængde bilag bliver ikke delt med offentligheden forud for tidspunktet for det afgørende samråd.

Ekstra Bladet søgte nemlig allerede for ti uger siden - 15. juni - aktindsigt i de bilag, som ministeriet har liggende på Rasmus Prehns møder og aftaler i selve Fødevareministeriets regi. Herunder bilag fra forplejning i form af mad og drikke.

Og selvom Ekstra Bladet specifikt bad om ikke at få indsigt i udgifter og bilag fra mere banale kontormøder med kaffe, vand og frugt, har Fødevareministeriet alligevel syltet bilagene i månedsvis og brudt offentlighedslovens svarfrister.

Flere gange har ministeriet således overskredet sine egne frister for, hvornår man ville svare. Og selvom offentlighedsloven bestemmer, at en anmodning om aktindsigt som det klare udgangspunkt 'skal færdigbehandles inden syv arbejdsdage efter modtagelsen', er der nu gået 71 dage.

'Ekstremt kritisabelt'

Samrådet i dag handler ikke om de møder, som Rasmus Prehn har holdt i Fødevareministeriets regi. Men alligevel vækker det nu stærk kritik fra partier i blå blok, at det fulde billede af Rasmus Prehns møder i ministerie-regi ikke kendes før dagens samråd i Folketinget.

- Hvis regeringen er træt af at blive kaldt magtfuldkommen, så kunne det være, den skulle lade være med at opføre sig magtfuldkomment. Den burde følge de svarfrister, der ligger i offentlighedsloven, lyder det fra Venstres medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Torsten Schack Pedersen.

Også Liberal Alliances fødevareordfører, Ole Birk Olesen, kritiserer Fødevareministeriet:

- Det er ekstremt kritisabelt, at ministeriet ikke besvarer ansøgninger om aktindsigt i ministerens repræsentationskonto, som offentligheden helt naturligt har interesse i.

- Vi har at gøre med en minister, som har udvist store problemer med at skelne mellem udgifter af privat karakter og udgifter, som ministeriet skulle betale, så derfor er det ekstra vigtigt, at pressen og andre interesserede kan kontrollere hans repræsentationsudgifter, og dermed er det også ekstra betænkeligt og kritisabelt, at ministeriet stiller sig i vejen for det.

Falsk navn

Ekstra Bladet dækker i dag samrådet med Rasmus Prehn, som koncentrerer sig om de restaurantbesøg, hvor den socialdemokratiske minister har brugt sit tjeneste-kreditkort fra ministeriet på private restaurantregninger, der ikke kunne forsvares i ministerhvervets tjeneste.

Blandt andet på Restaurant Undici på Christianshavn, hvor Prehn anførte på en dyr restaurantregning, at han havde spist med journalisten Søren Wormslev fra Nordjyske.

Wormslev nægtede dog efterfølgende pure nogensinde at have spist med Prehn, hvilket ministeren undskyldte med en 'hjerneprut'.

Venstres Torsten Schack Pedersen vil dog i dag gerne have klarhed over, hvem Rasmus Prehn faktisk spiste med.

- Først og fremmest spørger vi, hvem han var ude at spise med. Og hvorfor han mente, det offentlige skulle betale, siger Torsten Schack til Ekstra Bladet.

- Hvordan kunne det gå til, at han skrev Søren Wormslev på, som absolut ingenting havde med det restaurantbesøg at gøre?

Ekstra Bladet dækker samrådet torsdag kl. 13.15.

