Tilbagetrækning af Esbern Snare: Belejligt!

Det er belejligt for regeringen, at Nato vil bruge den kritiserede piratfregat i Ukraine-konflikten, mener Joachim B. Olsen

'Belejligt.'

Sådan lyder reaktionen fra Joachim B. Olsen på regeringens beslutning om at trække fregatten Esbern Snare hjem fra Guineabugten ved Vestafrikas kyst

I stedet skal den indgå i det beredskab, som Nato har bedt Danmark bidrage til i forbindelse med Ukraine-konflikten.

Det betyder, at regeringen nu kan trække fregatten til Danmark med en god forklaring, mener Ekstra Bladets politiske kommentator.

Kritiseret operation

Allerede da fregatten sejlede mod Vestafrika i oktober, blev operationen kritiseret. Danmark havde nemlig ingen udleveringsaftale med kystlandende, i tilfælde af at fregatten fangede pirater.

Fire pirater mistede livet i forbindelse med en skududveksling med de danske specialstyrker 24. november 2021. En femte pirat blev hentet til Danmark.

- De var alt for uforberedte, og derfor går operationen nok ikke over i historien som en af de største militære succeser i Danmark, mener Joachim B. Olsen.

Godt for regeringen

At Nato nu beder regeringen om at styrke beredskabet i Europa, er belejligt for regeringen.

- Danskerne er nok mere bekymrede over konflikten i Ukraine end rederiernes interesser ud for Vestafrika, siger Joachim B. Olsen.

Dygtige soldater

Han sender dog også roser til de danske soldater om bord på fregatten.

- Soldaterne fik vist, at de kan deres kram. De er uddannet til at kunne slå ihjel, og det fik de vist, at de kan. Det burde regeringen selvfølgelig have været forberedt på inden, afslutter Joachim B. Olsen.

Tilbage i marts

Esbern Snare vil hurtigst muligt sejle mod Danmark, og den forventes tilbage i første uge af marts. Når fregatten kommer hjem, skal den gøres klar til det skærpede beredskab i Natos reaktionsstyrker.

Danmarks samlede fregatbidrag består ud over Esbern Snare af op til 175 personer. Det inkluderer blandt specialoperationsstyrker, militærpoliti og kirurghold.