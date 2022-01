Tilbyder Støjberg et job

Inger Støjberg er lige nu arbejdsløs, men Dansk Folkeparti har tilbudt den dømte politiker et job.

Dansk Folkeparti er nemlig klar til at lade partikassen - der hovedsageligt består af offentligt tilskud - betale for, at Inger Støjberg kan få et job i partiet, hvor hun kan lave 'lige hvad hun vil'.

Det oplyser flere kilder i Dansk Folkeparti - som ønsker at være anonyme - til Ekstra Bladet og B.T.

Inger Støjberg er uden indtægt, efter hun sidste år blev smidt ud af Folketinget på grund af en dom i Rigsretten på 60 dages ubetinget fængsel i sagen om ulovlig adskillelse af mindreårige asylpar.

Kilder: Afslår formentlig

Budskabet om et job i DF er blevet overrakt til Inger Støjberg af DF-toppen ifølge Ekstra Bladets oplysninger. Den tidligere Venstre-minister har dog ikke skrevet under på kontrakten med det samme.

Faktisk oplyser flere kilder til Ekstra Bladet, at jobtilbuddet formentlig bliver afslået.

Vej til fodlænken

Dansk Folkeparti vil med deres jobtilbud gøre sig populær hos Inger Støjberg i håb om, at hun en dag vil melde sig ind i partiet, oplyser centrale kilder. Måske endda være formand.

Samtidig er det et krav for at få lov til at afsone med fodlænke, at man har et job eller er under uddannelse. Derfor kan jobbet i DF være med til at holde Inger Støjberg ude af fængslet.

Drøftet på gruppemøde

Dansk Folkeparti drøftede allerede jobtilbuddet 14. december på et gruppemøde. Det var dagen efter Inger Støjbergs dom på ubetinget fængsel i Rigsretten.

Flere folketingsmedlemmer bragte muligheden op, heriblandt næstformand Morten Messerschmidt og erhvervsordfører Hans Kristian Skibby.

- Når Inger på uretfærdig vis bliver smidt ud af Folketinget og mister hele sin løn to dage senere, så mener jeg, at vi bør hjælpe hende. Hun vil være en kæmpe gevinst for vores parti, og et jobtilbud vil kun være på sin plads, siger Hans Kristian Skibby til B.T.

Morten Messerschmidt har også skrevet på Facebook, at han syntes, Inger Støjberg skulle tilbydes et job i DF.

'Jeg vil foreslå mine kollegaer i Dansk Folkeparti, at vi tilbyder Inger en ansættelse hos os. Det skal ikke skorte på velvilje fra os, for at Inger kan komme igennem denne periode så skånsomt som muligt', skrev Morten Messerschmidt før jul.

Den tidligere Venstre-ministers nærmeste fremtid bliver uden for Christiansborgs mure, i hvert fald indtil et valg. Men Inger Støjberg kan fortsat have en fremtid i dansk politik.

- Jeg tror ikke, at I skal regne med, at det allersidste er sagt fra min side, sagde Inger Støjberg om sin fremtid, da hun blev stemt ud af Folketinget.

Inger Støjberg har ikke ønsket at kommentere jobtilbuddet fra DF.