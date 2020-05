Tillykke med dagen - her er en kæmpe sviner

Da Brian Franklin fyldte 60 år i sidste uge, bragte lokalavisen et portræt af den tidligere SF-politiker, tidligere medlem af kommunalbestyrelsen i Tårnby på Amager og forhenværende tillidsmand i lufthavnen.

Dog skilte portrættet i Amager Bladet sig en anelse ud fra de sædvanlige hyldester, man finder på avisernes navnesider.

Her står der blandt andet detaljer om en straffesag, som Brian Franklin blev kendt skyldig i, fra 2015.

- Jeg forstår det ikke. Da jeg var i politik, skrev de sjældent positivt om mig - nok fordi jeg er socialist, og de er borgerlige. Men det her... det forstår jeg ikke, at de har behov for, siger Brian Franklin til Ekstra Bladet.

- Det er ondskabsfuldt.

Synd for hende

Brian Franklin blev i 2015 i Østre Landsret kendt skyldig i 'anden kønslig omgang end samleje' med sin forhenværende steddatter på 18 år og fik 40 dages fængsel, som dog blev vekslet til 60 timers samfundstjeneste.

- Når det bliver ved med at komme op, er det så ikke svært at lægge sagen bag dig?

- Helt nøgternt. Jeg havde et godt forhold med x (kvindens navn udeladt, red.), og var vi bare gået fra hinanden uden den sag, som hun ikke havde noget ønske om at gennemføre, havde det jo aldrig eksisteret, og jeg var aldrig blevet dømt.

- Det er selvfølgelig irriterende og jeg kan godt blive vred. Men hvis jeg bliver ved med at lade mig gå på af det, stopper det i hvert fald aldrig, siger Brian Franklin, der helt klart kan se en stor ulempe ved, at sagen bliver hevet frem igen:

- Det er synd for hende (kvinden fra sagen, red.). Hun bliver nok ramt hårdere end mig.

Ingen kommentarer

Amager Bladets chefredaktør Jesper Gisli vil ikke interviewes til Ekstra Bladet, men henviser til et opslag, han har forfattet på Facebook om polemikken omkring fødselsdags-noten.

- Enhver, der har fulgt en smule med på Amager og i Amager Bladet vil vide, at der igennem tiden har været meget storm omkring Brian Franklin, og at disse sager har været og er en del af fortællingen om manden, skriver han og påpeger, at det skam ikke er en vred ekskone, der er forfatter af noten, men derimod Amager-redaktionen.

- Jeg har ikke tal på, hvor mange spalter vi har skrevet om disse sager i Amager Bladet. Fordi det havde stor betydning for mange mennesker lokalt. Intet i noten er faktuelt forkert.

- Som vigtigt og nært lokalmedie fortæller Amager Bladet om den skinbarlige virkelighed lokalt. På godt og på ondt. Nej, det forventer mange af jer måske ikke af lokalaviser – men så må I tro om, og revurdere jeres opfattelse af Amager Bladet og vores øvrige lokale medier i hovedstadsområdet.

Det er dog ikke kun Amager Bladet, der har fundet det nødvendigt at bruge Franklins runde dag til at sende en lussing af sted til fødselaren.

Også det endnu mere lokale lokalblad '2770 Tårnby' har valgt at bringe et portræt - der i øvrigt udkom før dét i Amager Bladet, men som til forveksling nærmest er enslydende med Amager Bladets.

- De (Amager Bladet, red.) har valgt at bringe ordlyden fra det, som jeg har skrevet. De har ikke selv fundet på det, siger Ulf Bjørton, der er redaktør på '2770 Tårnby'.

(Artiklen fortsætter under billedet)

I det endnu mere lokale avis '2770 Tårnby' er ordlyden næsten identisk med Amager Bladets. Foto: 2770 Tårnby.

- Hvilke overvejelser har du gjort jer i forbindelse med det fødselsdagsportræt?

- Overvejelser? Hvorfor?, spørger redaktøren.

- Jeg synes, at det er et vildt fødselsdagsportræt, hvor der bliver brugt plads på at skrive om en mand, der er dømt for noget, som han har udstået straffen for - i øvrigt hvor der var navneforbud i sagen.

- Og...?

- Det er mine tanker. Derfor ringer jeg til dig for at spørge, hvilke overvejelser, du har gjort dig?

- Det har jeg ingen grund til at udtale mig om overfor dig. Jeg har ingen kommentarer, slutter Ulf Bjørton.