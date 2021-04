Tiltalt: Sådan endte Messerschmidt i fedtefadet

En række skandaler fra Morten Messerschmidts pengetanke Meld og Feld har skabt store problemer for DF'eren. Nu er han tiltalt. Få overblikket over de centrale sager

Morten Messerschmidt er i store problemer, efter han er blevet tiltalt for svindel med 100.000 EU-kroner fra fondene Meld og Feld.

Dermed følger de danske myndigheder op på EU's antisvindel-enhed Olafs konklusion i sagen fra 2019.

Messerschmidt tiltales for misbrug af 100.000 kroner

Ifølge Olaf har medlemmer af Meld og Feld direkte benyttet pengetankene til at 'opnå ulovlige gevinster til dem selv eller til andre til skade for Europa-Parlamentets økonomiske interesser'. Messerschmidt fungerede som præsident i Meld og Feld.

Sagen er nu overdraget til det danske bagmandspoliti, som nu skal vurdere, om der skal tages retslige skridt.

Det var Ekstra Bladet, som afslørede Messerschmidts EU-skandaler. Et efter et væltede skeletterne simpelthen ud af skabet.

Her kan du få et overblik over de centrale sager, der har fået DF-profilen i fedtefadet.