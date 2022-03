Tina Tordner: Få fingeren ud af røven, Dan!

54-årige Tina Joost på invalidepension er i problemer. Store problemer.

De stigende energipriser betyder, at hun ikke kan betale alle sine regninger, og derfor var hun også glad, da hun fik at vide, at hjælpen var på vej. Men ak. Klimaminister Dan Jørgensen kunne søndag fortælle, at hjælpen først kommer til august.

- Jeg synes, at det er under al kritik. Jeg er lidt målløs. Det er ved at være kritisk, og det ender snart med, at jeg må kaste mine regninger op i luften og betale dem, som klistrer sig fast, siger Tina Joost til Ekstra Bladet.

- Når politikerne skal forhandle om deres egen løn, så kan de sjovt nok godt få fingeren ud af røven, men ikke her. Hvad skal jeg gøre?, spørger Tina Joost og oplyser samtidig, at hun lige nu er i gang med at søge legater, så hun kan betale sine regninger.

Kan ikke leve

Tina fra Ruds Vedby er en af de mange danskere, der er hårdt ramt af Dan Jørgensens varmecheck-nøl. Hun betaler sin varmeregning månedligt og når derfor at betale mindst seks regninger, inden varmehjælpen kommer.

Tidligere har hun fortalt til Ekstra Bladet, at efter priserne er steget så meget, så har de kun 2000 kroner i rådighedsbeløb tilbage om måneden.

- Vi kan ikke leve af det her, så jeg har en klar besked til Dan Jørgesen. I kan ikke være det bekendt, siger Tina Joost og opfordrer samtidig regeringen til at se på, om beløbet til pensionister og efterlønnen skal stige i samme fart som inflationen, ligesom hun siger, at en varmecheck langt fra er nok.

- Hvis det her fortsætter, så bliver vi nødt til at få hjælp en gang hver halve år, siger hun til Ekstra Bladet.

Ingen hjælp

Søndag kunne Ekstra Bladet berette, at den 'akutte' varmehjælp, der blev vedtaget i februar, først kommer nødlidende danskere til gode tidligst i august.

Også selv om meldingen fra klimaminister Dan Jørgensen (S) 11. februar var, at 'udbetalingen af varmecheken skal ske så hurtigt som muligt'.

Siden da har der været et mærkværdigt forløb, hvor regeringen har været tæt på at slå verdensrekord i undskyldninger. Det kan du se herunder:

