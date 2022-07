Tinget bestemmer

Igen: Det fordrer 90 mandater at igangsætte en rigsretsag

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Går du og tumler med et politisk spørgsmål, så send det til Hans Engell på engell@eb.dk.

Mette Frederiksen har været hurtig til at sige, at hun har begået alvorlige fejl i minksagen. Er det virkelig nok til, at hun klarer frisag?

Hvis hun har overtrådt loven, skal hun vel tiltales og dømmes på samme måde, som Inger Støjberg blev det.

Eller har Mette Frederiksen en aftale med de røde og radikalerne om, at Støjberg skulle i fodlænke, men Frederiksen går fri?

Altså politisk korruption.

Søren Henningsen, Herning

Kære Søren

Når det gælder ministre, er Folketinget ’anklagemyndighed’. Hvis et flertal mener, Mette Frederiksen skal iføres en ’næse’ og så slut, så er det sådan, det er.

Hvis man ønsker en rigsretssag, kræver det minimum 90 mandater.

Jeg ved ikke, om S, R, SF og EL på forhånd har aftalt, hvordan minksagen skal slutte. Det tror jeg faktisk ikke, at de har, altså forpligtet sig til i detaljer.

Men at de røde partier ikke styrer direkte efter en rigsret, det er åbenlyst.

Til gengæld har de blå dummet sig ved at kræve en rigsret, endnu før det første vidne var afhørt af kommissionen.

Venlig hilsen Hans

Kina vil magten

Kina er ude efter 'verdensherredømmet'. Men heldigvis ikke nødvendigvis via millitære sejre. Arkivfoto: Lycheeart/Unsplash

Hvorfor mon Rusland og Kina er så sure på os i Vesten.

Begge stræber efter Vestens levevis, og lederne går i jakkesæt. De bliver rige af vores samhandel.

Kunne vi ikke bare leve i fredelig sameksistens, eller er de ude efter verdensherredømmet.

Paul Djurhuus, Haslev

Kære Paul

Desværre det sidste.

Især Kina arbejder på det strategiske overherredømme. Ikke nødvendigvis ved militære sejre, men politisk, økonomisk og kulturelt. Kina vil sætte den globale dagsorden i stedet for USA.

Udfordringen er, om vi kan klare den fredelige sameksistens frem for at føre krig mod hinanden.

Venlig hilsen Hans

Der er jo snart valg ...

Er der nogen, der gerne vil være minister? Arkivfoto: Jens Dresling

De radikale kræver altid, at alt skal undersøges af eksperter. Men de er ikke særlig optagede af, om minkskandalen skal bedømmes af advokater.

Kan et politisk parti tillade sig så meget dobbeltmoral? Det er fandeme det værste radikale hykleri, jeg har oplevet!

Sofie Carsten Nielsen er vel så taburet-tørstig, at hun er ligeglad med moral og anstændighed.

Svenning R. Nielsen, Odense

Kære Svenning

Jeg har oplevet meget, som var meget værre.

Du må ikke glemme, der snart er valg, og jeg tror meget gerne, de radikale lytter til Mette Frederiksens tilbud fra grundlovsdag om en ’bredere regering’.

Ministerbilerne kommer jo ikke kørende af sig selv.

Venlig hilsen Hans

Vælgerne bestemmer

Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Inger Støjberg måtte forlade Christiansborg efter dommen i Rigsretten. Den er nu afsonet, og hun vender tilbage og danner et nyt parti.

Men hvad med en ren straffeattest? Kan hun bare vende tilbage, som om intet var sket?

Inge Rix-Nielsen, Svendborg

Kære Inge

Det er Folketinget, som efter nyvalg afgør Inger Støjbergs ’værdighed’ til at blive medlem igen.

Stort set alle partiet har på forhånd meddelt, at hvis Inger Støjberg genvælges, så vil de godkende hendes mandat - uanset hvad der står på straffeattesten.

Folketinget vil ikke sætte sig over vælgernes ’dom’, og hvis et stort antal stemmer på Inger Støjberg, er den sag afgjort.

Venlig hilsen Hans

