Titusindvis af britiske sundhedsansatte strejker for højere løn

Titusindvis af britiske sygeplejersker og ambulanceansatte strejker mandag med krav om bedre løn.

De to grupper har strejket hver for sig siden slutningen af sidste år, men mandagens arbejdsnedlæggelse, der involverer begge, er den største i det britiske sundhedsvæsen NHS's 75-årige historie.

Sygeplejerskerne vil også strejke tirsdag, mens det for ambulancepersonalet er fredag. Torsdag er det fysioterapeuternes tur.

De ansatte kræver en lønforhøjelse, der afspejler den højeste inflation i Storbritannien i fire årtier.

Regeringen har sagt, at det ikke kan lade sig gøre økonomisk.

- Regeringen er nødt til at lytte og diskutere løn i stedet for bare at sige, at NHS ikke har nogen penge, siger sygeplejerske Ehtna Vaughan, som deltager i demonstrationen uden for St Thomas' Hospital i London.

- Vi kan ikke overleve med den løn, vi får, tilføjer hun.

Omkring 500.000 ansatte har iværksat strejker siden sidste sommer.

Premierminister Rishi Sunak har opfordret til, at lønstigningerne skal være 'rimelige' og 'overkommelige'.

Han har advaret om, at store løntildelinger vil sætte forsøgene på at nedbringe inflationen på spil.

Imens har den britiske sundhedsminister, Steve Barclay, opfordret fagforeninger til at aflyse mandagens strejker, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge ministeren har Bank of England advaret om, at hvis vi 'forsøger at slå inflationen med høje lønstigninger, vil det kun blive værre, og folk vil ikke blive bedre stillet'.

Men oppositions- og Labour-leder Keir Starmer har sagt, at det påhviler regeringen at forhandle en udvej.

- De udbredte strejker i dag er regeringens skamstøtte, har han sagt ifølge AFP.