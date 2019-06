Tjek listen: Så langt er Mette F fra uheldig rekord i forhandlinger

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har i snart to uger forhandlet om en regeringsdannelse.

Mens det er over normalen i nyere tid, er det historisk set ikke længe. Specielt Anker Jørgensen (S) i 1975 og Poul Schlüter (K) i 1988 måtte slide i det, før de kunne flytte ind i Statsministeriet.

Den længste regeringsdannelse var i forbindelse med valget i 1975 og lød på 35 dage.

Efterdønningerne fra jordskredsvalget i 1973 betød, at Poul Hartling (V) havde svært ved at danne en regering, selv om Venstre var gået frem.

Dermed har S-formanden stadig 23 dage, før hun kan kalde sig indehaver af rekorden i længste regeringsforhandlinger.

Efter et langt forsøg på at danne regering måtte han opgive, og det endte med, at Anker Jørgensen (S) dannede en mindretalsregering.

I 1988 tog det 24 dage at danne en regering. Valget var udskrevet på grund af uenigheder om udenrigspolitikken, og den slåskamp gjorde, at Poul Schlüter (K) til sidst gik i regering med Radikale Venstre i stedet for CD og Kristeligt Folkeparti.

Siden 1998 er det kun Helle Thorning-Schmidts regeringsdannelse på 18 dage i 2011, der har varet over 10 dage.

Læs her, hvor længe der er gået fra valg til regeringsdannelse siden 1953, hvis der er kommet ny regering, og hvem der blev statsminister.