To anholdt og udvist: Ulovlig arbejdskraft på Anna Mee Allerslevs byggeri

Fra borgmester til boligspekulant: Der har været flere ulovligheder på Anna Mee Allerslevs byggerier, og to håndværkere er blevet udvist for at arbejde illegalt i Danmark

Engang var hun beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune.

I dag er hun boligspekulant, og Ekstra Bladet kan nu afsløre, at den tidligere radikale profil Anna Mee Allerslevs renovering af to forskellige millionvillaer i Charlottenlund har været præget af indtil flere ulovligheder.

Mest alvorligt har Arbejdstilsynet og Nordsjællands Politis enhed for kontrol af udlændinge under en aktion kunnet konstatere, at to udenlandske håndværkere arbejdede illegalt i Danmark, mens de renoverede Anna Mee Allerslev millionvilla i Charlottenlund, som hun gennem en af sine mange ejendomsvirksomheder har tænkt sig at sælge for 24,6 millioner kroner.

Aktionen fandt sted 16. marts, og dokumenter fra Arbejdstilsynet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, afslører, at Anna Mee Allerslev selv var til stede, da Arbejdstilsynet besigtigede byggeriet.

Da tilsynet kunne konstatere flere mistænkelige forhold omkring de udenlandske håndværkeres ansættelse og identitetspapirer, kontaktede man politiet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Anna Mee Allerslev og hendes samarbejdspartnere gav 17 mio. kroner for denne villa, men har sat den til salg via Nybolig for 24,6 mio. kroner, mens der foregår en omfattende renovering. Foto: Jonas Olufson

Anholdt og udvist

Nordsjællands Politi oplyser i et skriftligt svar til Ekstra Bladet, at man anholdt to personer, som efterfølgende er blevet udvist:

'Vi frihedsberøvede to udenlandske borgere, som Udlændingestyrelsen efterfølgende har udvist for ulovligt arbejde. Vi har endvidere sigtet en udenlandsk virksomhed som arbejdsgiver til de to udenlandske borgere.'

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om ukrainske statsborgere, der dog foregav at være rumænere.

Udlændingestyrelsen oplyser, at man på trods af krigen i Ukraine har udvist flere ukrainske statsborgere for ulovligt arbejde den seneste måned, men man vejleder dem om, at de kan ansøge om opholdstilladelse i Danmark efter den nye særlov.

De øvrige fire ansatte kunne fremlægge identitetspapirer, der ikke gjorde myndighederne mistænkelige. Rumænere kan på grund af Rumæniens medlemskab af EU arbejde frit i Danmark.

Manglede lovpligtig registrering

Deres arbejdsgiver - en udenlandsk virksomhed fra Litauen - arbejdede desuden under radaren for de danske myndigheder på Allerslevs byggeri. Virksomheden var ikke lovpligtigt registreret i RUT-registeret. Det er en forudsætning for, at myndighederne kan kontrollere, at arbejde på danske byggerier foregår efter bogen, herunder at de får en ordentlig løn.

Desuden var arbejdet ikke indrettet sundhedsmæssigt forsvarligt, og der blev udstedt et påbud på grund af risiko for, at håndværkerne kunne blive udsat for livsfarlig asbest-støv.

Arbejdstilsynet orienterede også Rigspolitiet om ulovlighederne på Allerslevs byggeri. Under Rigspolitiet varetager Nationalt Udlændingecenter politiets opgaver i myndighedernes koordinerede indsats mod social dumping og illegal arbejdskraft.

Allerslevs andet byggeri i Charlottenlund fik i februar også besøg af Arbejdstilsynet, og her var der også problemer med den lovpligtige RUT-registrering af en virksomhed fra Litauen, der arbejdede på adressen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det var her på Høstvej, at politiet og Arbejdstilsynet afslørede ulovlig arbejdskraft. Foto: Jonas Olufson

Siden Anna Mee Allerslevs dramatiske exit fra dansk politik, har der været særdeles stille omkring den forhenværende borgmester.

Men i kulissen har hun oparbejdet en imponerende ejendomsportefølje i hovedstadsområdet og i Aarhus, hvor hun gennem ejendomsselskaber - blandt andet sammen med de to ukendte egyptere - køber og sælger ejendommene igen med millionfortjeneste. Ekstra Bladets gennemgang af Anna Mee Allerslevs ejendomshandler viser, at hun bare i 2021 har været involveret i opkøb af ejendomme for over 75 mio. kroner.

Nogle af ejendommene er erhvervet sammen med to egyptere, der er to helt ubeskrevne blade i dansk erhvervsliv, og hvordan de har fundet sammen, vil Anna Mee Allerslev ikke dele med offentligheden. Du kan læse mere om de to egyptere og deres forretninger med Anna Mee Allerslev i denne artikel.

Villaen, hvor der er blevet brugt ulovlig arbejdskraft, er ud over trioen ejet af personkredsen bag byggerådgiveren Ingeman Fischer samt den beslægtede entreprenør IF Entreprise, der fungerer som hovedentreprenør på byggeriet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Denne villa ligger også i Charlottenlund og er under ombygning. Allerslev købte den sammen med en anden samarbejdspartner for 11,6 mio. kroner sidste år. Foto: Jonas Olufson

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Giver samarbejdspartner skylden

Det er den entreprenør, der har hyret virksomheden, der har brugt illegal arbejdskraft, og det er den entreprenør, som Allerslev giver hele skylden for problemerne på de to byggerier.

Hun ønsker ikke at stille op til et interview med Ekstra Bladet, men skriver i mails, at hun har givet entreprenøren en stor bøde, og at hun er 'rasende' over ulovlighederne.

Men den pågældende entreprenør, som Anna Mee Allerslev giver skylden, har ikke været involveret i det andet byggeri, hvor der også har været problemer, og det erkender hun i en opfølgende mail til Ekstra Bladet.

'Jeg er ikke forpligtet juridisk til at tjekke, men jeg er alligevel meget ked af, at jeg ikke gjorde det. Det var dumt, og jeg har lært en vigtig lektie. Fremover vil jeg dobbelttjekke alle mine hovedentreprenører. Det er enormt vigtigt for mig, at alle overholder alle danske regler og love,' skriver hun.

Allerslevs entreprenør på byggeriet med ulovlig arbejdskraft oplyser i en skriftlige kommentar, at det aldrig er sket før, og at man har afbrudt samarbejdet med den udenlandske virksomhed.