To byrødder forlader DF

Problemerne for Dansk Folkeparti fortsætter.

To medlemmer af byrådet i Vordingborg har forladt partiet og skiftet til Nye Borgerlige.

Det oplyser Nye Borgerlige i en pressemeddelelse.

Skiftet sker i protest mod partiformand Kristian Thulesen Dahl og resten af partiets folketingsmedlemmer, siger de frafaldne byrødder, Heino Hahn og John Pawlik, til TV2.

- De er ved at lave en dødssejler derinde (på Christiansborg, red.) Det er jeg ked af. Vi kan bare ikke forene os med Dansk Folkeparti mere, siger John Pawlik.

Se også: Oprør mod DF-top vokser

Oprør i bagland

Udmeldelserne er det seneste eksempel på det voksende oprør i Dansk Folkepartis bagland.

Samtlige lokalforeninger i Dansk Folkepartis kerneland i det øst- og sønderjyske har krævet mere indflydelse på partiets kurs.

Det håndfaste krav fra baglandet er at få pladser i partiets blot 12 mand store hovedbestyrelse, hvor folketingsmedlemmerne i dag har stor indflydelse.

De krav er indtil videre blevet afvist af Kristian Thulesen Dahl, der hellere vil styrke dialogen med flere uformelle møder.

Men også i Dansk Folkepartis største lokalforening i København har været ude med kritik af den tilgang.

Se også: DF-bagland dumper Tulles 'kaffemøder'

Her har man erklæret sig utilfreds med formandens 'kaffemøder', og også her ser man positivt på at give baglandet plads i hovedbestyrelsen.

Mest markant kritik af Thulesen Dahl har dog været partiets tidligere medlem af EU-parlamentet Anders Vistisen, der selv sidder i hovedbestyrelsen.

Siger ikke et kvæk

Han beskyldte paritets ledelse for at 'flakke rundt' og 'slingre videre' efter det historiske valgnederlag i sommer, hvor partiet gik fra over 21 procent af stemmerne til 8,6 procent.

Vistisen blev selv et offer for partiets nedtur ved EU-parlamentsvalget for omkring et år siden, da partiet gik fra fire mandater ved valget i 2014 til blot et enkelt.

De frafaldne byrødder i Vordingborg skyder også på Dansk Folkepartis beslutning om at placere afviste og kriminelle asylsøgere på øen Lindholm i deres lokalområde uden at informere dem forinden:

- Søren Espersen (MF, red.) sad til vores julefrokost uden at sige så meget som et kvæk. Dagen efter kom det. Vi blev taget med bukserne godt og grundigt nede, fortæller John Pawlik til TV2.