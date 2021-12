To skyderier på to dage: Kræver møde med justitsministeren

Flere agenter, bedre overvågning og fokuserede patruljer overfor bander, som i højere grad skal rammes på pengepungen.

Det er nogle af tiltagene i SF's bandepakke, som regeringens støtteparti lancerer i kølvandet på to skyderier på to dage i hovedstadsområdet. Begge på åben gade ved højlys dag.

- Flere og flere sager om utryghedsskabende adfærd dukker op fra alle dele af landet. Særligt i de store byer udgør tilstedeværelsen af bander en uacceptabel del af en alt for utryg hverdag, som mange danskere påvirkes negativt af, siger retsordfører Karina Lorentzen.

- SF kræver derfor en drøftelse med justitsministeren og Rigspolitiet om en anden og bedre prioritering af ressourcerne i politiet. Og en benhård kurs overfor de utryghedsskabende bander, fortæller hun.

Udspillet kommer efter et skuddrab på Nørrebro i København torsdag kort før kl. 17 på åben gade.

To personer, der torsdag blev anholdt i forbindelse med skuddrabbet, er sigtet for at have skudt og dræbt en yngre mand i midten af 20'erne.

Fredag er politiet massivt til stede i forbindelse med et skyderi på Islevbrovej i Rødovre, hvor tre personer er blevet ramt af skud.

SF mener, at der skal tages et opgør med bandenes tilstedeværelse i gadebilledet, voldsparatheden, muskelbilerne, den åbenlyse narkohandel, pression mod borgere og lokalt butiksliv.

Minister: Flere tiltag

Justitsminister Nick Hækkerup (S) ser positivt på SF's bandepakke.

'Regeringen har taget en række tiltag på området, og jeg kan garantere, at vi ikke har set det sidste initiativ fra regeringens side i kampen mod banderne. Og derfor ser jeg også positivt på, at SF har stillet en række yderligere forslag', skriver Nick Hækkerup i en kommentar.

'Skyderier på åben gade er fuldstændig uacceptabelt og må aldrig blive en del af hverdagen i Danmark. Politiet er massivt til stede i de berørte områder for at efterforske hændelserne og skabe tryghed for borgerne', lyder det fra justitsministeren.