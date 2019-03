Tønder-pigen vil i Folketinget

- Hvis man opstiller som kandidat uden for partierne, kaldes det populært for at være løsgænger.

- Inden man kan stille op uden et parti, skal man have mindst 150 og højst 200 anbefalinger fra vælgere.

- Man skal have 15.000 - 20.000 personlige stemmer i sin valgkreds for at komme i Folketinget.

- Det er kun lykkedes for en person at komme i Folketinget som løsgænger. Det var Jacob Haugaard, der i 1994 kom i Folketinget med 23.253 personlige stemmer.