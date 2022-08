Tørklæde-kommission har ikke talt med én eneste pige

Kommissionsformand sagde 'tal med pigerne' som argument for et tørklædeforbud. Men kommissionen har slet ikke talt med én eneste pige, afslører medlem

- Hvis man er i tvivl om, hvorvidt det her er et problem eller ej, synes jeg, man skal tage ud på en skole i Danmark og tale med nogle af de piger, det handler om.

Sådan sagde Christina Krzyrosiak Hansen, formand for Kommissionen for den glemte kvindekamp, der anbefaler et tørklædeforbud i grundskolen, til DR.

Anbefalingen blev offentliggjort onsdag aften, og regeringen ser allerede positivt på et tørklædeforbud.

Ingen piger

Men kommissionen har slet ikke talt med én eneste pige, som Christina Krzyrosiak (S), der til dagligt er borgmester, ellers opfordrer til.

Det afslører et andet medlem af kommissionen over for Ekstra Bladet.

- Nej, det var ikke nødvendigt, fortæller Roya Moore, der ud over at sidde i kommissionen også er etnisk konsulent i Odense Kommune.

Hun fortæller også, at kommissionen heller ikke har lavet hverken undersøgelser eller fundet relevant forskning frem.

Til gengæld har de trukket på deres egne 'erfaringer' på området.

Formand for kommissionen Christina Krzyrosiak Hansen sammen med udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) Foto: Jacob Ehrbahn/Polfoto

Ingen data

Men det ville heller ikke give mening at undersøge omfanget, mener Roya Moore, der også har siddet i Det Nationale Integrationsråd.

- Hvis man bruger en masse penge på at få præcise tal, så ville man blive meget skuffet, fortæller hun.

Hun mener nemlig, at der er så stor 'sladderkultur' i flere miljøer, at pigerne ikke ville svare korrekt, hvis man forsøgte.

- Er det så lettere bare at droppe forskning og så i stedet sidde og gætte, mens man laver anbefalinger?

- Når man hører om de piger, der gør oprør, så vil jeg hellere gøre noget nu. Der er et kæmpe mørketal, der eksisterer.

Ekstra Bladet har både torsdag og fredag forsøgt at komme i kontakt med Christina Krzyrosiak, men det er ikke lykkedes.

Roya Moore er konservativt byrådsmedlem i Odense Kommune. Arkivfoto

