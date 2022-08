Tørklædeforbud møder modstand: - Man føler sig ikke velkommen

Tre elever på Frederiksberg Gymnasium mener ikke, at et forbud mod tørklæder i grundskolerne vil beskytte danske muslimer fra social kontrol. Tværtimod

Det skal være slut med hovedtørklæder i grundskolen.

Det mener 'Kommission for den glemte kvindekamp', som foreslår at forbyde unge piger at bære hovedtørklæde i grundskolen.

- Hvis man er i tvivl om, hvorvidt det her er et problem eller ej, synes jeg, man skal tage ud på en skole i Danmark og tale med nogle af de piger, det handler om, siger forkvinde for kommissionen, Christina Krzyrosiak Hansen, selvom kommissionen ikke har 'fundet det nødvendigt' at tale med én eneste pige.

Det bekræfter et medlem af kommissionen overfor Ekstra Bladet.

Tørklædet er smukt

Derfor tog Ekstra Bladet ud i virkeligheden for at tale med et par elever på Frederiksberg Gymnasium, der selv har valgt at bære hovedtørklæde i en tidlig alder.

- Det er over vores grænse, at vi lige pludselig skal fjerne tørklædet, fordi I vil have det. Jeg synes ikke, det er ikke okay, siger Sumatra Amardjia.

Sumatra Armadjia er stolt af sit hovedtørklæde, som hun har båret siden hun var 9 år. Foto: Henning Hjorth

- Jeg havde set den komme for at være helt ærlig. Først var det burkaforbud, og nu kommer det her, siger hun.

Sumatra Amardjia fortæller, at hun selv valgte at bære hovedtørklæde i folkeskolen, fordi hun syntes, det var smukt, og hun så op til hendes familiemedlemmer, der gik med hovedtørklæde.

Pigerne fra Frederiksberg Gymnasium ville ikke være omfattet af et forbud, hvis det skulle blive vedtaget i dag, men de har alle båret hovedtørklæde siden de gik i folkeskole.

Kommissionen mener blandt andet, at hovedtørklædet deler eleverne op og viser, at muslimske piger er anderledes end danske piger. Men ifølge pigerne som Ekstra Bladet taler med, er mangfoldighed i folkeskolen en positiv ting.

- Det er vel meget fedt, at alle er forskellige, og så kan man samles om, at det er okay at være anderledes, siger Sumeja Omar Abdi Adan.

Sumeja Omar Abdi Adan mener, at man skal have lov til at bære tørklæde, hvis man har lyst til det. Foto: Henning Hjorth

- Jeg synes, det er synd, at det skal gå udover en bestemt minoritetsgruppe.

- Jeg tror, at flere vil vælge og tage det på nu for at gøre modstand mod sådan et forbud, tilføjer hun.

- Man behøver ikke allesammen se ud på samme måde. Det er vel bare et plus, at man ser forskellig ud, siger Quman Abdi Omar Warmoge.

Quman Abdi Omar Warmoge mener ikke, at tørklæde opdeler elever. Foto: Henning Hjorth.

Pigerne fra Frederiksberg Gymnasium mener, at et forbud kan betyde, at færre kommer i skole, hvis de ikke må bære tørklæde.

Hvad tænker du om, at de kommissionen gør det for at beskytte pigerne?

- Jeg vil sige, at de gør det modsatte. Man føler sig ikke velkommen. Man føler sig undertrykt, Quman Abdi Omar Warmoge.

- Et forbud gør det modsatte af, hvad det burde gøre, hvis de gerne vil beskytte piger, tilføjer hun.