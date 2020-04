Tog folketingsmedlem på røven: Får nyt politisk top-job

I februar blev den mangeårige partisekretær for det grønlandske regeringsparti Siumut, Mikael Petersen, hjemsendt og fritstillet efter en usædvanlig sexchikanesag, som omfattede det nuværende medlem af det danske folketing, Aki-Matilda Høegh-Dam.

Ti kvinder fra partiet havde i et brev til partiledelsen beskrevet hans upassende opførsel, som blandt andet omfattede opfordringer til at røre hans kønsdele, at have sex foran kolleger samt klap i bagdelen.

Men nu har Mikael Petersen fået et nyt job som administrativ chef og partisekretær i et konkurrerende parti, skriver Grønlands Radio, KNR.

- Fra i dag 1. april starter Mikael Petersen som partisekretær i Partii Naleraq, det er rigtigt, siger partiformand Hans Enoksen til KNR.

Efterfølgende måtte KNR ligefrem understrege, at der ikke var tale om en aprilsnar . Historien er sand.

Den tidligere landsstyreformand, Hans Enoksen, forklarer, at valget faldt på Mikael Petersen, fordi de har arbejdet sammen, da de begge var i Siumut.

- Det arbejde, han udfører, plejer at være godt, siger Hans Enoksen.

I et interview med Ekstra Bladet erkendte og undskyldte, Mikael Petersen, at han havde klappet kvindelige kolleger bagi.

Mikael Petersen forklarer, at det - som kvinderne opfatter som sexchikane - blot var tænkt som en opmuntring til dem. Foto: Jørgen Schultz-Nielsen

Forrest i rækken af kvinder, som har følt sig krænket af Mikael Petersen, står folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam (23), som på Facebook har fortalt om sine oplevelser på det mandsdominerede partikontor i Nuuk.

Hun skriver, at Mikael Petersen snusede hende i nakken og 'tog hende på røven', da hun var blot 17 år gammel.

Rette mand på posten

Også det fremtrædende medlem af Landstinget for Partii Naleraq Pele Broberg mener, at Mikael Petersen er den ​​​rette mand i spidsen for partiets daglige ledelse. Han forudser, at partisekretæren trods skandalen kan skaffe partiet flere stemmer i Grønlands små byer og bygder.

- Han har mange års erfaring i det her system, og han kan være med til at opbygge partiet. Han kan også være med til at styrke vores position på kysten, forklarer Pele Broberg til Sermitsiaq.AG.

Han understreger, at han ikke vil udtale som om 'det med sexchikane'. Det opfatter Pele Broberg som en intern sag for Siumut. Han mener ikke, at Partii Naleraq sender et dårligt signal ved at ansætte en chef, der er blevet anklaget for sexchikane af ti kvinder.

- Vi ansætter jo ikke en mand med plettet straffeattest ... Så længe han ikke er politianmeldt, så kan vi ikke forholde os til, hvorvidt det er seriøst, siger han.