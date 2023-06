Tolke-chok: Vil koste 200 millioner

SF's Karsten Hønge afstod fra at stille et opfølgende spørgsmål til Siumuts Aki-Mathilda Høegh-Dam, da han ganske enkelt ikke forstod hendes svar. Hun insisterede nemlig på at tale grønlandsk fra talerstolen

Nalunaarasuartaatee-ranngualioqatigiiffissua-lioriataallaqqissupiloru-jussuanngortartuinnaka-sinngortinniamisaalinn-guatsiaraluallaqqooqiga-minngamiaasiinngooq er efter sigende det længste ord i det grønlandske sprog med ikke mindre end 153 bogstaver.

Men det vil belaste Folketingets økonomi med 'mindst 200 millioner kroner' hvert år, hvis nordatlantiske folketingsmedlemmer i fremtiden skal kunne få oversat både ovenstående ord eller holde deres ordførertaler og stille spørgsmål på grønlandsk og færøsk i det danske parlament.

Det oplyser Folketinget i en pressemeddelelse, efter det grønlandske medlem Aki-Matilda Høegh-Dam holdt sin ordførertale på grønlandsk i Folketingssalen den 12. maj, hvilket affødte stærke reaktioner både for og imod.

200 mio.

- Præsidiet har forståelse for, at et folketingsmedlem valgt i Grønland eller på Færøerne ønsker at kunne tale grønlandsk eller færøsk i Folketinget. Opgaven er nu at finde en løsning, der kan fungere i praksis, siger Folketingets formand Søren Gade, men oplyser herefter, at det ifølge 'et helt foreløbigt overslag vil det kunne koste mindst 200 millioner kroner om året at drive en tolkeordning i Folketinget med oversættelse til grønlandsk og færøsk. Hertil kommer etableringsomkostninger på mindst 40 millioner kroner.'

Det høje beløb skal ses i relation til, at Folketingets samlede budget er på ca. 1,3 mia. kroner. En fuld indførelse af tolke-ordningen vil altså udgøre 15 procent af alle Folketingets udgifter.

Ifølge pressemeddelelsen tager det voldsomme prisoverslag udgangspunkt i den ordning, der findes i det grønlandske parlament, Inatsisartut, hvor der bliver simultantolket mellem grønlandsk og dansk. Derudover bliver parlamentariske dokumenter gjort tilgængelige på begge sprog.

Folketinget oplyser, at det sidste vil indebære oversættelse af parlamentariske dokumenter på mindst 150.000 sider om året.

Skudt til hjørne

Det voldsomme prisoverslag har nu ført til, at Folketingets præsidium vil bruge mere tid på at finde alternative løsninger.

- Præsidiets drøftelse har ført til, at vi har bedt administrationen om at komme med et oplæg senere på året med forskellige modeller for, hvordan vi kan håndtere tolkespørgsmålet i Folketingets parlamentariske arbejde, siger Søren Gade.

Som udgangspunkt tales der dansk i Folketinget, men hverken grundloven eller Folketingets forretningsorden er til hinder for, at folketingsmedlemmer får mulighed for at tale grønlandsk eller færøsk i Folketinget.

Det lange ord i begyndelsen af artiklen betyder i øvrigt, ifølge et blogindlæg, noget i retning af:

'Der var forlydender om, at de tilsyneladende – Gud ved hvor mange gange – endnu engang havde overvejet, at jeg, min dårlige tilstand til trods, stadig kunne anses som ret dygtig og ressourcestærk initiativtager til at sammensætte et konsortium til etablering af en række små radiostationer.'

Med andre - andet - ord noget, der ikke lyder helt fremmed i en folketingsdebat.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Aki-Matilda Høegh-Dam.