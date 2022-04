Tom trussel: Afblæser asyl-alarm

Enhedslisten er rygende uenige i regeringens planer om at placere et udrejsecenter i Rwanda, men hvad vil de gøre ved det? Det udfritter podcasten 'Ingen kommentarer' ordfører Rosa Lund (EL) om i denne uges podcast. Hør hele afsnittet på eb.dk/podcast eller i din podcastapp.

Enhedslisten kalder regeringens plan om en asyllejr i Rwanda for inhuman. Men selvom regeringen lovede støttepartierne et 'humant asylsystem', så truer de ikke med at vælte

Regeringen har lovet Enhedslisten og de andre støttepartier, at de vil lave et 'mere humant asylsystem'.

Det står i det såkaldte 'forståelsespapir', som støttepartierne gav Socialdemokratiet magten på baggrund af.

Men selvom Enhedslisten betegner planerne om at bygge en lejr i Rwanda til alle asylansøgere og deres børn som det modsatte af 'humant', så vil de ikke true med at vælte statsminister Mette Frederiksen.

Helt ude i hampen

Enhedslistens retsordfører Rosa Lund er ellers meget klar i sin kritik af regeringens Rwanda-plan:

- Jeg syntes, at den er helt ude i hampen, altså. Jeg må sige, at det er flot af socialdemokraterne, at de har formået at spinne det her til, at det er både retfærdigt og humant, siger hun i Ekstra Bladets podcast 'Ingen kommentarer'.

- Når folk er flygtet så langt, og så bliver sendt til et land, hvor vi ikke kan garantere deres sikkerhed, det har jeg svært ved at se, er humant.

- Så det er ikke humant?

- Nej.

Nytter ikke

- I regeringens forståelsespapir står der, at regeringen skal sikre et ’mere humant asylsystem’. Nu kommer de så med noget, I siger er inhumant. Vil I så ikke vælte den?

- Jamen, nu må vi jo lige se, om det her kan føres ud i virkeligheden, og det er jeg meget i tvivl om. Og det vil være mærkeligt at vælte regeringen på hypotetiske scenarier.

- Hvad med bare at true med det?

- Jeg tror ikke, at der er ikke nogen tvivl om, at Enhedslisten er imod det her, men at partierne i den anden side af Folketingssalen er meget for det. Så hvis vi vælter regeringen, så vil Venstre bare gennemføre det, siger Rosa Lund og fortsætter:

- Så kunne vi vælte Mattias Tesfaye, men så vil Rasmus Stoklund bare blive udlændingeminister, og det tror jeg ikke, at udlændinge-politikken bliver bedre af.

- Så I vil ikke vælte?

- Det er i hvert fald mærkeligt at ville vælte en regering på hypotetiske scenarier.

Har truet før

Enhedslisten har ellers tidligere truet med at vælte regeringen på baggrund af noget, der ikke er indført endnu. Det skete sidste år, da diskussionen handlede om fattige i Danmark. Det må regeringen ikke lave en aftale om med blå blok, fastslog Enhedslisten.

- Hvorfor truer I ikke med det samme her?

- For hvis vi hele tiden truede med at vælte, så var der jo ikke nogen, der ville tage de trusler alvorligt. Vi har sagt meget klart, at en rød linje er, at der skal ske et opgør med børnefattigdommen. Det handler ikke om et modtagecenter i Rwanda.

Lav interviewet igen

- Men hvis regeringen laver en aftale om et asylcenter i Rwanda, vælter I så?

- Jeg tror som sagt ikke, at det kommer til at ske, men lad os lave interviewet igen, når der ligger en aftale mellem Danmark og Rwanda.

- Hvad betyder det? Vælter I, når aftalen ligger der?

Det betyder det, jeg sagde: lad os lave interviewet igen, når der ligger en aftale, siger Rosa Lund.

Der ventes senere i 2022 at blive taget endelig stilling til, hvor Danmark vil placere et eventuelt modtagecenter.

