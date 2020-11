Top-socialdemokrat får gylden post

Den socialdemokratiske magtkabale i kølvandet på regeringens minkskandale er nu gået op.

Den politiske ordfører, Jesper Petersen, er udpeget som partiets statsrevisor, oplyser flere kilder til Ekstra Bladet.

Posten som statsrevisor er yderst eftertragtet, da der formelt kun er et møde om måneden, og honoraret er på 27.255 kroner om måneden.

Årligt giver det såkaldte gyldne ben derfor 327.060 kroner.

Tjener over en mio. kr.

Jesper Petersen får også vederlag for at sidde i Folketinget, hvilket i øjeblikket giver omkring 680.000 kroner årligt, plus skattefrit tillæg på 62.262 kroner.

Den 39-årige socialdemokrat er også medlem af Nationalbankens bestyrelse og repræsentantskab, hvilket giver et honorar på knap 60.000 kroner om året.

Sammenlagt kommer Jesper Petersen derfor op på en indtjening på mere en million kroner om året.

Mink-kabale

Posten som statsrevisor blev ledig, da statsminister Mette Frederiksen (S) måtte lave en ministerrokade på grund af minkskandalen.

I rokaden fik Jesper Petersen ikke en post, som flere havde ham blandt favoritterne til at blive minister.

Rasmus Prehn, Peter Hummelgaard og Flemming Møller Mortensen blev præsenteret som ministre i sidste uge.

Den hidtidige gruppeformand og statsrevisor for Socialdemokratiet - Flemming Møller Mortensen - er ny udviklingsminister, og derfor kom der et tom stol.

De fem andre statsrevisorer er Henrik Thorup (DF), formand, Klaus Frandsen (R), næstformand, Frank Aaen (EL), Britt Bager (V) og Mai Mercado (K).

Får kritik

Formanden for Transparency International Danmark, Jesper Olsen, kritiserer udpegningen af en politiker i Folketinget.

'Det er en uskik, at magtpartierne udpeger medlemmer af folketinget til posten som statsrevisor. Vederlaget er så stort, fordi det er en stor opgave. Burde være et reelt kontrolorgan og derfor uden for tingets medlemskreds', skriver han på Twitter.

Statsrevisorerne holder øje Statsrevisorerne kontrollerer, om staten og virksomhederne bruger skatteborgernes penge på en effektiv, produktiv, sparsommelig og lovlig måde. Det gør de ved at gennemgå statens regnskaber. De ser efter, om alle de skatter og afgifter, skatteborgerne har indbetalt – statens indtægter – er ført korrekt ind i regnskaberne. De kontrollerer også, om alle udgifter er opført i regnskabet, og ikke mindst, om pengene er brugt i overensstemmelse med de beslutninger, Folketinget har truffet. Statsrevisorerne holder Folketinget og de berørte ministerier orienteret om deres vurderinger. Kilde: Folketinget

Sass' blev væk

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at Socialdemokratiets mand på posten i 2019 - Henrik Sass Larsen - var fraværende ved fire ud af 11 ordinære møder i Statsrevisorerne.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Jesper Petersen.