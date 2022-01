Top-socialdemokrat sletter mystisk kommentar

Christian Rabjerg Madsen sendte et tweet ud om den anerkendte jura-ekspert Steen Bønsing. Det er nu slettet

'Når Bønsing mener, det er indenfor skiven, at Martin Rossen fik løn, da han arbejdede i STM, så ryger Rossen helt sikkert i spjældet'

Sådan stod der pludselig på Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabjerg Madsen. En bredside til en af landets mest anerkendte jura-professorer, men der gik ikke længe, før den var væk. Slettet fra Twitter.

Ekstra Bladet nåede dog at få et screenshot af det mystiske tweet, som du kan se herunder.

En fejl

Efterfølgende har vi talt med Christian Rabjerg Madsen, der ikke ønsker at gå i detaljer om, hvorfor han skrev, som han gjorde.

Han forklarer blot, det var en fejl, at det endte med at være offentligt, og derfor slettede han det hurtigt igen.

Ifølge top-socialdemokraten var det meningen, at det udelukkende skulle være sendt som en privat kommentar på Martin Rossens egen private Facebook-profil med et glimt i øjet.

Det forklarer dog ikke, hvorfor der er brugt både Martin Rossens Twitter-navn og #dkpol.

Sten Bønsings ekspertviden er mandag blevet brugt i Ekstra Bladets afsløring af, hvordan den tidligere stabschef i Statsministeriet Martin Rossen fik 50.000 kr. i bonus 12 måneder efter, han selv sagde op for at blive topchef i Danfoss

'Der er ifølge professor i jura ved Aalborg Universitet Sten Bønsing ikke noget at komme efter rent forvaltningsretligt, da bonussen er optjent under ansættelsen.'.

En ekspertvurdering, som Christian Rabjerg Madsen, dog ikke giver meget for. Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar, men Sten Bønsing ønsker ikke at forholde sig til kritikken.