Top-vrøvl om topskat

Pape kalder det 'helt tåbeligt' og 'forfærdeligt', at han førte valgkamp på at fjerne topskatten. Men det er stadig partiets politik

Forstå det, hvem der kan.

De konservatives formand, Søren Pape Poulsen, piskede søndag sig selv med skorpioner over, at han førte valgkamp på at fjerne topskatten.

- Det var helt forfærdeligt, det, jeg gjorde i valgkampen. Det begynder jo med, at vi melder noget helt tåbeligt ud, netop at vi ville fjerne topskatten, sagde han i et interview i DR's 21 Søndag.

Men ifølge partiets egen hjemmeside er det stadig de konservatives politik:

'Vi foreslår, at topskatte-grænsen hæves til 800.000 kroner i første omgang. Med vores 2030-skatteplan har vi også sikret fuldt finansiering, så topskatten kan afskaffes helt i 2030,' står der.

Glemte lige værdierne

I interviewet med DR kaldte Søren Pape ellers afskaffelsen af topskat for et udslag af, at partiet bare tænkte i ren strategi.

- Det er sådan noget strategisk noget, man kan sidde og gøre i et parti. Vi tænkte, at ’nu skal vi også passe på ikke at åbne en flanke til Liberal Alliance, hvis vi ikke afskaffer den helt’. Det er jo ikke en måde at lave politik på. Der glemte jeg lige, at den måde, man laver politik på, det er ved at være tro over for sine værdier.

Og så tilføjede Pape en kryptisk sætning om, at der er forskel på at ville noget og på at have en plan om noget:

- Der er jo forskel på at ville fjerne noget på sigt og så at lave en plan om at afskaffet det. Og gør det også lidt af strategiske grunde.

Fejl at være konkret

Ekstra Bladet har spurgt de konservatives gruppeformand, Mai Mercado, hvad partiet egentlig mener om topskat. Den skal fjernes, fastslår hun i en sms.

Fejlen bestod blot i, at partiet havde anvist finansiering for det, skriver hun.

- Men det var en fejl at have den med fuldt finansieret i vores skatteplan. Det var første gang, at vi kom med så konkret finansiering, og det var en fejl, lyder det fra Mercado.

Hun er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets opfølgende spørgsmål, for eksempel om det havde været bedre ikke at finansiere afskaffelsen af topskat.