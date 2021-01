Topchef fritaget for tjeneste

Hvis du ved noget om sagen, kan du skrive fortroligt til Ekstra Bladets journalister på munk@eb.dk.

Kommunaldirektøren i Fredericia, Annemarie Zacho-Broe, er blevet fritaget for tjeneste og sendt hjem med øjeblikkelig virkning.

Det fremgår af en pressemeddelelse, efter Ekstra Bladet gennem længere tid har sat fokus på nu fratrådte borgmester Jacob Bjerregaard (S) og forhold i Fredericia Kommune.

- Det er en meget alvorlig sag. Men jeg kan ikke uddybe det, fordi det er en personalesag, siger Enhedslistens medlem af økonomiudvalget, Cecilie Roed Schultz, til Ekstra Bladet.

Annemarie Zacho-Broe havde et meget tæt samarbejde med borgmester Jacob Bjerregaard (S), der i december pludselig meddelte sin afgang, dagen før Ekstra Bladet kunne afsløre, at han havde fået særbehandling, da han og hustruen købte en særligt attraktiv byggegrund af kommunen.

I pressemeddelelsen fremgår det, at økonomiudvalget har 'fundet det nødvendigt at fritage kommunaldirektøren for tjeneste indtil videre'.

'Vi afventer p.t. yderligere oplysninger i sagen, inden vi træffer en beslutning om næste skridt', siger den netop tiltrådte borgmester Steen Wrist (S) i pressemeddelelsen på vegne af Økonomiudvalget.

'Da der er tale om en igangværende advokatundersøgelse og en personalesag, har Fredericia Kommune ikke yderligere kommentarer til sagen', fremgår det.

Det var Jacob Bjerregaard, der fyrede den tidligere kommunaldirektør – og forfremmede Annemarie Zacho-Broe til kommunens øverste embedsmand i 2018.

Inden da havde hun været velfærdsdirektør i Fredericia Kommune, men rykkede altså helt frem som borgmesterens højre hånd og nærmeste samarbejdspartner på rådhuset.

Byrådet har efter Ekstra Bladets afsløringer bestilt en advokatundersøgelse af borgmesterens mystiske grundkøb. Redegørelsen modtager byrådet senere på måneden, men byrådets økonomiudvalg fik en delkonklusion på et møde i aftes.

På samme møde blev det besluttet, at kommunaldirektøren, Annemarie Zacho-Broe, skulle fritages for tjeneste - og sendes hjem med øjeblikkelig virkning.

Det kommunale tilsyn, Ankestyrelsen, har krævet en redegørelse i sagen om byggegrunden.

Kommunens koncerndirektør for Børn- og Unge, Camilla Nowak Kirkedal, er indtil videre fungerende kommunaldirektør.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Annemarie Zacho-Broe.

Ville fortsætte

I et interview med Fredericia Dagblad erklærede den nu hjemsendte topchef kort før jul, at hun var klar til at klæde den nye borgmester på. Hun afviste, at hun selv havde overvejet at søge nye udfordringer:

- Nej, slet ikke. Jeg ser det som en vigtig del af mit job at sikre, at det bliver en god overdragelse. Det er sindssygt vigtigt ved et borgmesterskifte, at der er ro på forvaltningen, og at vi har stabilitet. Det er helt afgørende.