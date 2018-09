Topchef fyret efter tip fra medarbejder

Ved du noget, så tip os enten på sms/mms: 1224 eller på mail: 1224@eb.dk

Det var en internt tip fra en medarbejder til bestyrelsen for Akademikernes A-kasse, som udløste fyringen af administrerende direktør Michael Valentin.

Det oplyser a-kassens bestyrelsesformand Allan Luplau til Ekstra Bladet, efter det torsdag kom frem, at den højtprofilerede direktør er blevet opsagt med øjeblikkelig virkning. Samtidig oplyser han, at a-kassens revision er orienteret i forbindelse med fyringen.

- Det var en fuldstændig enig bestyrelse, siger Allan Luplau om afskedigelsen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev Michael Valentin sendt hjem for flere dage siden, men det ønsker Allan Luplau ikke at bekræfte.

Han vil heller ikke oplyse den direkte årsag til fyringen, eller om Akademikernes A-kasse – landets største – har indgivet politianmeldelse i forbindelse med sagen.

- Det har jeg ikke nogen kommentarer til, da det handler om en personsag. Men jeg kan fortælle, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er orienteret om fratrædelsen. Det skal man formelt gøre. Det kan være, at vi på et tidspunkt skal redegøre et eller andet overfor styrelsen. Men på nuværende tidspunkt kan jeg ikke sige mere, fortæller Allan Luplau, der til dagligt er administrerende direktør for Sygeforsikringen Danmark.

- Der har altså været en intern henvendelse fra en medarbejder til bestyrelsen.

- Ja.

- Vil du fortælle, hvornår henvendelsen kom?

- Nej, det er der ingen grund til. Vi kigger på det, vi skal. Og følger de procedurer, der nu gælder for en sag som denne her. Det er klart, at der er kommet nogle oplysninger undervejs til bestyrelsen, som naturligvis har orienteret alle relevante instanser. Herunder revision og så videre. Mere kan jeg ikke sige om det, forklarer Allan Luplau.

Pamper-revser med høj cigarføring Den nu fyrede direktør Michael Valentin blev kendt i offentligheden for sin hårde kritik af pamperi, fråds og høje lønninger i LO-fagbevægelsen. 50-årige Michael Valentin har været direktør for Akademikernes A-kasse siden 2011. A-kassen er med godt 233.000 medlemmer Danmarks største. Han er samtidig bestyrelsesformand for foreningen bag 'Folkemødet' på Bornholm. I 2002 - som netop afgået informationschef i HK og tidligere LO-konsulent - udgav han den opsigtsvækkende bog 'Bare det holder min tid ud'. Den mangeårige insider, Michael Valentin, rettede dengang et skarpt angreb på de tidligere kollegaer i LO-fagbevægelsen. De blev blandt andet hudflettet for deres overflod, pamperkurser og rejser for medlemmernes penge. Som a-kassedirektør og bestyrelsesformand for Folkemødet er han dog selv blevet kendt for store armbevægelser, høj cigarføring og glæde ved god vin. Vinhobbyen udøves ofte i selskab med fremtrædende mediefolk, spindoktorer, kommunikationstyper, politikere og andre meningsdannere i Valentins omfattende netværk. Under årets Folkemøde på Bornholm holdt Akademikernes A-kasse således ’vinbaren’ åben hver dag fra eftermiddag til midnat. Michael Valentin sidder i en række bestyrelser i selskaber inden for håndværk, industri og ejendomme. Derudover er han i bestyrelsen for Johan Borups Højskole samt it- og konsulentvirksomheden Groupcare. Han er også medlem af VL-gruppe 9. Udbetalingerne fra de danske a-kasser er delvist finansieret med statsstøtte. Bornholms borgmester Winni Grosbøll (S) oplyser i en sms til Ekstra Bladet, at Michael Valentin stadig er bestyrelsesformand for Folkemødet. A-kassen har midlertidigt udpeget den nuværende vicedirektør, Britt Dyg Haun, til fungerende administrerende direktør. Vis mere Luk

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med Michael Valentin siden i mandags.

Men på Facebook skriver Michael Valentin: 'Jeg er i dag blevet opsagt i jobbet som administrerende direktør i Akademikernes A-kasse. Det er en bestyrelse altid i sin gode ret til'.

Bestyrelsesformand for Akademikernes A-kasse, Allan Luplau: - Det giver altid anledning til refleksion, når man har sådan en sag. Vi har orienteret revisionen.

