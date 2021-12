Topchef: Hårdeste nogensinde

Gennem sin 35 år lange karriere på sundhedsområdet havde daværende departementschef i Sundhedsministeriet, Per Okkels, aldrig set noget lignende, har han netop fortalt i minkkommissionen, hvor han i dag afhøres.

Han henviser til den risikovurdering om mink og corona, som SSI leverede 3. november sidste år. Samme aften besluttede regeringen på et møde, at alle mink i Danmark skulle aflives.

– Da vi kigger på den der risikovurdering, bliver vi nok om, at det er den hårdeste risikovurdering, vi nogensinde har set på sundhedsområdet.

– Det betyder nok ikke så meget for Magnus (sundhedsminister Magnus Heunicke, red.), der har været minister i et år, men jeg har trods alt været på sundhedsområdet i 35 år. Og jeg har aldrig set noget lignende, siger han.

Da risikovurderingen fra SSI kommer, og der står, at fortsat minkavl udgør en 'betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge covid–19 med vacciner', følger der ikke anbefalinger med til, hvad man så skal gøre.

Men ifølge daværende departementschef i Sundhedsministeriet Per Okkels er der kun én vej.

– En naturlig konsekvens af det, der står der, er, at mink i Danmark aflives. Hvad er alternativet? Det er ikke noget alternativ, siger han.

Han uddyber, at han ikke kan se, at regeringen havde noget andet valg.

Dagen før havde Kåre Mølbak, tidligere faglig direktør i Statens Serum Institut, underholdt minkavlernes brancheorganisation med den nye mutationen, som potentielt kunne mindske effekten af vacciner.

Den såkaldte minkmutation cluster–5 kunne være en 'game changer', mente Per Okkels.

Han kan dog ikke huske, hvem der på mødet i koordinationsudvalget om aftenen 3. november får ideen til, at alle mink skal aflives. Men beslutningen blev taget i løbet af mødet, forklarer han.