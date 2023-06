Topkilder er ikke i tvivl: Selvfølgelig siger hun ja

Mette Frederiksen afviser gang på gang, at hun er kandidat til topposten i Nato, men i regeringen er man allerede ved at indstille sig på hendes afgang som statsminister

Statsminister Mette Frederiksen (S) står klar på affyringsrampen og er ifølge en lang række internationale medier favorit til at lande på toppen af Nato.

Og selvom hovedpersonen gang på gang har afvist 'at gå ind i spekulationerne' og fastholder, at hun er glad for sit nuværende job, så er topkilder i både Socialdemokratiet og regeringen overbeviste om, at hun smutter, hvis hun får muligheden.