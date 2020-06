Topøkonomer advarer: Hold på feriepengene

Politikerne skal have is i maven og bør tidligst sende de indefrosne feriepenge ud til forbrug efter sommerferien. Og ikke før hjælpepakkerne er helt udfaset, fastslår overvismand Carl-Johan Dalgaard

Førende økonomer med overvismand Carl-Johan Dalgaard i spidsen advarer nu regeringen og Folketinget mod at sende en pengeregn i form af indefrosne feriepenge, momshalvering og skattelettelser ud over corona-Danmark før sommerferien.

Meldingen kommer i Børsen midt under forhandlingerne mellem regeringen og Folketingets partier om at give danskerne flere penge mellem hænderne for at sætte skub i økonomien.

Men der er allerede lyspunkter i de økonomiske nøgletal - og over for Ekstra Bladet fastslår overvismand Carl-Johan Dalgaard, at politikerne bør holde på pengene, indtil de nuværende hjælpepakker er udfaset. Coronakrisen kan meget vel blive mere kortvarig end finanskrisen.

- Forbruget har rettet sig hurtigere, end mange havde forventet. En del af årsagen kan meget vel være hjælpepakkerne. Så hvis man sender flere penge ud til forbrug for tidligt – altså hvor man endnu ikke har set forbruget falde - så vil risikoen være, at en større del vil gå til opsparing og ikke forbrug, siger Carl-Johan Dalgaard.

FAQ om indefrosne feriepenge Hvorfor er mine feriepenge indefrosset? Den nye ferielov bygger på begrebet samtidsferie. Det betyder, at du løbende sparer ferie op, så du kan holde ferie i takt med, at du optjener den. Helt konkret tjener du 2,08 feriedage pr. måned fra 1. september 2020. De nye regler betyder, at der er opstået en overgangsperiode, og så har vi problemet. Både din i forvejen opsparede forskudte ferie og din samtidsferie ville betyde, at du ville have 10 ugers ferie på et år. Det ville blive alt for dyrt for arbejdsgiverne, og så har politikerne besluttet at indefryse din forskudte ferie. Hvornår får jeg dem udbetalt? I princippet får du først dine penge, når du har ret til din folkepension. Medmindre regeringen og Folketingets partier beslutter, at de skal udbetales til danskerne før. Hvor meget får jeg? Det figurerer sandsynligvis på din lønseddel, hvor mange feriepenge du præcist har optjent indtil videre. Alternativt kan du få en idé om det ved at benytte beregneren herunder. Du kan selv beregne beløbet ved at tage 12,5 procent af den lønindtægt, som du har haft i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Hvorfor skal jeg betale skat af dem? Du skal altid betale skat af dine feriepenge. Det ville du også gøre, hvis de blev udbetalt på normal vis, der sker det bare automatisk og løbende. Hvis du helt ekstraordinært får dem udbetalt, så er det IKKE sket automatisk, og så skal du betale skat af dem.

55 ferie-milliarder

Flere partier har foreslået at udbetale danskerne indefrosne feriepenge, hvilket svarer til 55 milliarder kroner efter skat.

Venstre vil halvere momsen resten af året og fremrykke vedtagne skattelettelser, mens Dansk Folkeparti vil fjerne skatten på pensionsudbetalinger indtil nytår.

Enhedslisten foreslår at sende en sommercheck på 10.000 skattefri kroner til alle udeboende danskere med en årsindkomst på under 380.000 kroner.

Men overvismanden understreger, at hjælpepakkerne stadig er virksomme - og at lønkompensationspakken er blevet forlænget.

- Der må udgangspunktet være, at det er bedst at vente med at sætte nye finanspolitiske lempelser i gang, når hjælpepakkerne er udfaset. Hvis vi stimulerer finanspolitikken yderligere nu, så vil en del af effekten gå tabt.

- Vi ser ikke et generelt fald i efterspørgslen. Det skyldes bl.a. hjælpepakkerne. Så vi ved ikke, hvor vi står, før de er væk. Der er en risiko for, at nogle bestemte brancher vil være ramte. Vi skal se et bredt tilbagefald i forbruget på tværs af brancher. Det hjælper ikke nødvendigvis at sætte pengene ind på folks konti, forklarer Carl-Johan Dalgaard.

Han understreger også, at nogle af de politiske forslag har en mere sikker indflydelse på danskernes forbrug og købelyst end andre.

- Når det gælder feriepengene, så har vi erfaringer fra tidligere, f.eks. udbetalingen af SP-pengene, der giver os en mere sikker fornemmelse af, hvor stort et gennemslag sådan nogle udbetalinger har på forbruget. Det er cirka 60 procent, som bliver brugt.

- Hvis man sænker momsen, er det noget mere uklart, hvad det vil betyde for forbruget. Hvis man halverer momsen i et halvt år, så slår man et hul i kassen på et stort milliardbeløb. Så det påvirker altså samtidig statsfinanserne, mens feriepengene i princippet ikke påvirker, fortæller han.

Omvendt vil det ikke have den store betydning for statsfinanserne, hvis politikerne blot fremrykker skattelettelser eller investeringer, som allerede er vedtaget og indregnet.

Hold ammunitionen klar

- Ved SP-udbetalingen i 2009 var det cirka 60 procent, som satte sig i forbrug. Det tal kan meget vel være meget mindre, hvis man for tidligt går ud med f.eks. de indefrosne feriepenge. Så kan man stå om fire måneder og vil gerne have tingene til at ske. Så kunne det være rigtigt rart at have ammunitionen klar, siger Carl-Johan Dalgaard, der altså advarer mod at gå for hurtigt frem.

- Der gik 48 timer, efter Danmark lukkede ned, til folk begyndte at tale om stimulering af økonomien. Inden der var nogen, som fremsatte forslag om feriepenge, så snakkede jeg om målrettet forbrugsstøtte. Det vil sige, at man går målrettet efter grupper, som har en høj tilbøjelighed for at bruge alle deres penge.

- Feriepengene vil øge efterspørgslen, men de vil også gå til grupper, som ikke har brug for pengene. Omvendt er det rigtigt mange penge. 55 milliarder efter skat – og hvis 60 procent går til forbrug, så svarer det til 33 milliarder, som i al væsentlighed ikke koster staten det store. Så det er et godt instrument. Men det er bedst, hvis man skyder det af sted på det rigtige tidspunkt, understreger han