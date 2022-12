Topskattelettelser var en af årsagerne til SF-exit fra forhandlinger

Det ser ud til at være lykkedes for Venstre at få topskattelettelser som en del af et nyt regeringsgrundlag i den mulige brede regering.

I et opslag på Facebook skriver SF-formand Pia Olsen Dyhr, at topskattelettelser var en del af den aftaletekst, der var på bordet, da SF forlod forhandlingerne for fire dage siden.

- Nu er der gået fire dage, efter SF forlod regeringsforhandlingerne, fordi de var for blå. Jeg håber fortsat på, at noget af det vi forhandlede ind i teksten om børn og unges trivsel, om natur og klima, og ligeløn overlever. Det vil være godt for Danmark.

- Men der er så også elementer i teksten, der gik i den helt forkerte retning blandt andet topskattelettelser, skæve arbejdsudbudsreformer, og derfor forlod vi forhandlingerne. Vi kunne ikke længere genkende SF i det, skriver Pia Olsen Dyhr på Facebook.

Hverken Venstre eller Socialdemokratiet gik til valg på at sænke skatten i toppen.

Men emnet kom pludselig på bordet i november, da der lød nye toner fra Jakob Ellemann-Jensen (V) efter et forhandlingsmøde med kongelig undersøger Mette Frederiksen (S).

- Det handler også om at justere på topskattegrænsen. At rykke den, så det for flere kan betale sig at yde en ekstra indsats, sagde Ellemann 23. november.

Mette Frederiksen har heller ikke afvist, at topskattelettelser kan blive aktuelle.

Regeringsforhandlinger fortsætter ifølge TV 2 søndag.

Lørdag var der fælles forhandlinger mellem Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne og De Radikale.

Hvis det bliver en regering med Socialdemokratiet og Venstre, er det nødvendigt at have minimum Moderaterne som parlamentarisk grundlag.

Med Moderaterne som en del af regeringen kan det blive en flertalsregering med 89 mandater.

Da de fire nordatlantiske mandater traditionelt ikke blander sig i dansk indenrigspolitik, kan regeringen reelt være en flertalsregering uden at have 90 mandater.

Skulle forhandlingerne bryde sammen, står SF klar igen.

- Og hvis nu det politiske projekt hen over midten bryder sammen, kære socialdemokrater, så er vi også klar til nye forhandlinger, skriver Pia Olsen Dyhr.