Tordnede mod 'lukrativ' EU-ordning: Enhedslisten har brugt alle pengene

Efter EU-parlamentsvalget sidste år har Enhedslisten nu for første gang prøvet at få del i de skattefri 'blyantspenge', som EU giver til alle parlamentarikeres kontorudgifter.

Beløbet er på 33.000 kroner om måneden, og Enhedslisten har i årevis kaldt ordningen 'lukrativ'.

Men nu viser det sig, at partiet i sit debut-år i EU selv har brugt alle pengene.

Det viser den gennemgang af regnskaberne, som partiets EU-parlamentsmedlem, Nikolaj Villumsen, som lovet før valget har fået en uvildig revisor til at lave.

- Du har jo brugt rub og stub af det, som Enhedslisten i årevis har kaldt en 'lukrativ ordning'. Så er det vel ikke nogen 'lukrativ ordning'?

- Jeg synes, det er fuldstændig grotesk, at der ikke er åbenhed om, hvordan pengene bruges. Og jeg havde da håbet, at der ville have været nogle penge til overs, som jeg kunne give tilbage.

Kommer bag på mig

- Så var det måske alligevel ikke nogen lukrativ ordning, som I har hævdet?

- Du har helt ret i, at der har været udgifter til telefoner og computere til de ansatte.

- Jeg mener, at det er ekstremt lukrativt, at man har adgang til så mange penge, som der ikke er kontrol med. Der er 715 parlamentarikere, der har adgang til det her.

- Kommer det bag på dig, at der faktisk ikke er en krone tilbage, når du nu selv skulle finansiere et kontor?

- Ja, det gør det da. Men der har været en række oprettelses-udgifter her i det første år, og det forventer jeg ikke, at der vil være de næste år.

- Du har altså brugt alle pengene i en lukrativ ordning. Er du overrasket over, at der ikke er nogen penge tilbage?

- Det har vist sig, at der var flere udgifter, end vi havde regnet med. Det kan da godt være, at udgifterne er større end forventet, og at jeg om nogle år må krybe til korset og sige, at det var ikke så lukrativt alligevel. Men det ændrer ikke på, at hovedproblemet er, at der ikke er kontrol med pengene.

Har ikke købt blyanter

Så er det selve ordet 'blyantspenge', som Enhedslisten kalder kontor-pengene, og som får udgifterne til at lyde som en fuldstændig tåbelig udgift:

- Hvor mange blyanter har du købt?

- Ikke særlig mange.

- Vil I så holde op med at kalde det 'blyantspenge'?

- Det er jo det ord, der generelt bliver brugt.

- Er det retvisende at kalde det blyantspenge?

- Nej, det er det ikke 100 procent.

- Hvorfor kalder I det så det?

- Det er en afvejning. Det er det, som resten af samfundet kalder det, så det er jo det letteste. Hvis jeg begynder at kalde det 'den generelle udgiftskonto', så er det ikke sikkert, at folk så let havde forstået det.

- Det kunne bare hedde 'kontorpenge', for eksempel?

- Det kunne man godt overveje.