Tordnede mod skattely: Så hellig var skattejæger-Helle

Som statsminister var der ingen rysten på hånden. Helle Thorning-Schmidt (S) ville slå hårdt ned på skattely.

Sidenhen har den tidligere formand for Socialdemokratiet øjensynligt fået et noget mere nuanceret syn på fidusen.

Som Ekstra Bladet de seneste dage har afsløret, er Helle Thorning-Schmidt tæt forbundet med OW Bunkers tidligere formand, Denis Viet-Jacobsen, i to selskaber med direkte forbindelse til skattely.

Thorning har sågar for egne penge købt en ejerandel i det ene selskab.

I denne bygning i Jersey-hovedstaden St. Helier er det selskab, hvor Helle Thorning-Schmidt har en ejerandel, registreret. Foto: Ekstra Bladet

Helle Thorning-Schmidt er trods adskillige forsøg ikke vendt tilbage til Ekstra Bladet med så meget som et pip.

Uacceptabelt

Anderledes åbenmundet var hun i 2013, da hun deltog i et møde i Det Europæiske Råd.

Her slog hun som statsminister fast, at '…det er uacceptabelt, at skattely hjælper virksomheder og personer med at undgå at betale skat.'

På dagsordenen var dengang et nyt såkaldt rentedirektiv, som havde til hensigt at bryde bankhemmeligheden i Europas skattely ved at skabe automatisk udveksling af bankdetaljer på tværs af landegrænser.

'Det er jo netop et grænseoverskridende problem, fordi det handler om, at man flytter sine skattebetalinger eller slet ikke betaler skat ved at sætte pengene i skattely,' lød det videre fra Helle Thorning-Schmidt.

Ville sortliste

Den tidligere statsminister ville gå så langt som til at sortliste skattely-lande, hvis de ikke samarbejdede om bl.a. udlevering af bankoplysninger.

'Sortlistning er noget, som Danmark og jeg er meget positiv overfor, men det skal selvfølgelig være i en europæisk ramme. Det er et godt eksempel på et område, hvor det ikke nytter noget, at landene gør det hver for sig selv,' lød det fra Thorning.

Helle Thorning-Schmidt fik imidlertid ikke det store ud af sin kamp mod skattely, da der hverken blev vedtaget sortlistning eller skærpede rentedirektiver mod skattely-landene på ministermødet i 2013.

Ekstra Bladet forsøger fortsat at få Helle Thorning-Schmidt i tale.

